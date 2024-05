Lok Sabha Election 2024 Voting LIVE: शाम 5 बजे तक 57% मतदान, बारामूला में अब तक के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त; लद्दाख में भी बंपर वोटिंग

Lok Sabha Chunav 2024 voting LIVE: अभिनेता सुनील शेट्टी ने लोकसभा 2024 के पांचवें चरण के लिए अपना वोट डाला। मुंबई के एक मतदान केंद्र पर वोट डालने के बाद उन्होंने सभी से वोट डालने की अपील की।

#WATCH | After casting his vote for the fifth phase of the #LokSabhaElections2024 , Actor Suniel Shetty says "Everyone should come out and cast their votes. The voter turnout in Mumbai has never crossed 50-60%...All of us should contribute to the growth of the society and the… pic.twitter.com/0nbcFBJ8Vz