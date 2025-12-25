बिहार कांग्रेस में बगावत, प्रभारी और अध्यक्ष को बदलने की मांग के साथ दिल्ली में डटे बागी नेता
बिहार कांग्रेस में विधानसभा चुनाव से पहले शुरू हुई खींचतान कम नहीं हो रही है। कई बागी नेता चुनाव के बाद भी दिल्ली में डटे हैं। वे प्रदेश प्रभारी और अध ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले से बिहार कांग्रेस में शुरू हुई खींचतान कम होती नहीं दिख रही। कांग्रेस के कई बागी नेता चुनाव बीतने के बाद भी फिलहाल दिल्ली में डटे हैं। इन नेताओं की मांग है कि पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व प्रदेश प्रभारी और अध्यक्ष को तत्काल हटाकर नए प्रभारी और अध्यक्ष का मनोनयन करे।
किसान कांग्रेस के राजकुमार शर्मा, अति पिछड़ा विभाग के भाई कुंदन गुप्ता, प्रवीण कुमार रामचंद्र पासवान, अखिलेश्वर कुशवाहा समेत नेताओं ने दिल्ली में कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात कर अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा।
राजकुमार शर्मा ने दावा किया कि जनवरी के पहले सप्ताह में राहुल गांधी स्वयं बागी नेताओं से मुलाकात कर उनका पक्ष जानेंगे। उन्होंने कहा बिहार के बागी नेताओं ने अब तक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, प्रियंका गांधी व अन्य नेताओं को लिखित ज्ञापन भी दिया है।
