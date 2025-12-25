Bihar Politics: जमीनी नेतृत्व की पहचान में जुटी कांग्रेस, संगठन सशक्तिकरण की कवायद तेज

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार कांग्रेस नेतृत्व ने पटना में गुरुवार को जिला पर्यवेक्षकों की एक अहम बैठक आयोजित की। बैठक में पार्टी-संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई। निर्णय लिया गया कि कांग्रेस जिला और प्रखंड स्तर पर मजबूत व कमजोर नेतृत्व की पहचान करेगी और उसी आधार पर आगे संगठन को बढ़ाने की कवायद होगी। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में आयोजित जिला पर्यवेक्षकों की बैठक की अध्यक्षता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने की।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

राजेश राम ने जिला पर्यवेक्षकों को निर्देश दिया कि वे आगामी 8 जनवरी तक अपने-अपने जिलों और प्रखंडों का दौरा कर संगठन की वास्तविक स्थिति का आकलन करें। इस दौरान सक्रिय, प्रभावशाली और जनसंपर्क वाले नेताओं की पहचान के साथ-साथ निष्क्रिय और कमजोर नेतृत्व को भी चिह्नित करें। सभी पर्यवेक्षकों को 9 जनवरी तक अपनी विस्तृत रिपोर्ट प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में जमा कराएं।

राजेश राम ने कहा कि संगठन की मजबूती के लिए ईमानदार आत्ममंथन जरूरी है। पार्टी अब केवल कागजी रिपोर्ट के आधार पर नहीं, बल्कि जमीनी सच्चाई को सामने रखकर निर्णय लेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि जहां संगठन कमजोर है, वहां नए नेतृत्व को आगे बढ़ाने, प्रशिक्षण देने और जिम्मेदारियां सौंपने की योजना बनेगी। वहीं, मजबूत क्षेत्रों में संगठन को और धारदार बनाने के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए जाएंगे।

बैठक में यह भी तय हुआ कि जिला और प्रखंड स्तर पर संवाद बढ़ाया जाएगा, कार्यकर्ताओं को पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों से जोड़ा जाएगा तथा जनमुद्दों को लेकर आंदोलनात्मक गतिविधियों को तेज किया जाएगा। कांग्रेस नेतृत्व का मानना है कि आगामी राजनीतिक चुनौतियों को देखते हुए संगठन को बूथ स्तर तक सशक्त करना अनिवार्य है।