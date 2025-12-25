ड‍िजि‍टल डेस्‍क, पटना। क्‍या उपेंद्र कुशवाहा की राष्‍ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) में सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है? क्‍या आरएलएम के तीन विधायकों ने बगावत का बिगुल फूंक दिया है?

क्‍या बेटे दीपक प्रकाश को मंत्री बनाना कुशवाहा के लिए महंगा पड़ गया है? ऐसे चंद सवाल बिहार की राजनीत‍ि में गूंज रहे हैं।

इसका कारण यह है कि पार्टी के तीन विधायक अपने सुप्रीमो के आवास पर आयोज‍ित भोज की जगह भाजपा के राष्‍ट्रीय कार्यकारी अध्‍यक्ष नित‍िन नवीन (Nitin Nabin) से मुलाकात करने पहुंच गए।

यद्यपि इसे औपचारिक भेंट कहा जा रहा है, लेकिन हालात का इशारा अलग है। दरअसल कुशवाहा ने पटना स्‍थ‍ित आवास पर लिट्टी चोखा पार्टी का आयोजन किया था।

कुशवाहा के आवास पर नहीं पहुंचे तीन विधायक

इसमें शामिल होने की जगह बाजपट्टी विधायक रामेश्‍वर महतो, दिनारा विधायक आलोक कुमार सिंह एवं मधुबनी विधायक माधव आनंद पटना में ही बुधवार को न‍ित‍िन नवीन से मिलने पहुंच गए।

माधव आनंद ने एक्‍स पर इसकी तस्‍वीर साझा की है। इसमें उन्‍होंने लिखा है-आज भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित राष्‍ट्रीय कार्यकारी अध्‍यक्ष नितिन नवीन से औपचारिक एवं शिष्‍टाचार भेंट की। हालांक‍ि‍ तस्‍वीरों के हाव-भाव राजनीत‍ि के जानकारों को वह संकेत दे रहे हैं, जिसके कयास लगाए जा रहे हैं।