क्या कुशवाहा की पार्टी में हो गई टूट! लिट्टी खाने की जगह कहां पहुंच गए तीन विधायक? देखिये तस्वीरें
डिजिटल डेस्क, पटना। क्या उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) में सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है? क्या आरएलएम के तीन विधायकों ने बगावत का बिगुल फूंक दिया है?
क्या बेटे दीपक प्रकाश को मंत्री बनाना कुशवाहा के लिए महंगा पड़ गया है? ऐसे चंद सवाल बिहार की राजनीति में गूंज रहे हैं।
इसका कारण यह है कि पार्टी के तीन विधायक अपने सुप्रीमो के आवास पर आयोजित भोज की जगह भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन (Nitin Nabin) से मुलाकात करने पहुंच गए।
यद्यपि इसे औपचारिक भेंट कहा जा रहा है, लेकिन हालात का इशारा अलग है। दरअसल कुशवाहा ने पटना स्थित आवास पर लिट्टी चोखा पार्टी का आयोजन किया था।
कुशवाहा के आवास पर नहीं पहुंचे तीन विधायक
इसमें शामिल होने की जगह बाजपट्टी विधायक रामेश्वर महतो, दिनारा विधायक आलोक कुमार सिंह एवं मधुबनी विधायक माधव आनंद पटना में ही बुधवार को नितिन नवीन से मिलने पहुंच गए।
माधव आनंद ने एक्स पर इसकी तस्वीर साझा की है। इसमें उन्होंने लिखा है-आज भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन से औपचारिक एवं शिष्टाचार भेंट की। हालांकि तस्वीरों के हाव-भाव राजनीति के जानकारों को वह संकेत दे रहे हैं, जिसके कयास लगाए जा रहे हैं।
माधव आनंद चुनाव जीतने के बाद मंत्री की रेस में थे। उन्होंने इसकी इच्छा भी जताई थी। उन्होंने मंत्री बनने की अपनी काबिलियत की चर्चा की थी।
उन्होंने कहा था कि वे उच्च शिक्षित हैं। दुनिया के 55 देशों की यात्रा कर चुके हैं। मधुबनी सीट से उन्होंने बिहार सरकार में मंत्री रहे राजद उम्मीदवार समीर कुमार महासेठ को शिकस्त दी थी।
अब बात करें रामेश्वर महतो की तो दीपक प्रकाश को मंत्री बनाए जाने पर उन्होंने बिना नाम लिए परिवारवाद पर तंज कसा था। वे जदयू के एमएलसी रह चुके हैं। पिछले साल उन्होंने जदयू रिजाइन कर कुशवाहा की पार्टी का दामन थामा था।
बेटे को मंत्री बनाए जाने से नाराजगी
किसी सदन का सदस्य नहीं रहते हुए भी कुशवाहा ने अपने बेटे को राज्य सरकार में मंत्री बना दिया। उनकी पत्नी विधायक हैं। स्वयं भी राज्यसभा सदस्य हैं। ऐसे में उनपर परिवारवाद का आरोप लग रहा है। दीपक प्रकाश को एमएलसी बनाए जाने की चर्चा चल रही है।
