ड‍िजि‍टल डेस्‍क, पटना। Jitan Ram Manjhi: राज्‍यसभा की सीट के लिए बगावती तेवर दिखाने के बाद अब केंद्रीय मंत्री व हम के संरक्षक जीतन राम मांझी कुछ नरम पड़े हैं। हालांक‍ि उन्‍होंने कहा है कि उनकी मांग जायज है। मांझी ने तीन दिन पहले गया में कहा था क‍ि यदि राज्‍यसभा की एक सीट नहीं मिली तो वे एनडीए के साथ मंत्री पद भी छोड़ देंगे। इस क्रम में उन्‍होंने भाजपा पर भी बेईमानी का आरोप लगा दिया था। उनके बयान पर एनडीए के सहयोगी दलों ने आपत्‍त‍ि जताई थी। उपेंद्र कुशवाहा ने भी इसकी निंदा की थी। नरेन्‍द्र मोदी के प्रत‍ि समर्पित हैं इसी बाबत पत्रकारों ने उनसे सवाल किया तो उन्‍होंने केंद्रीय गृह मंत्री Amit Shah के वादे की बात दोहराई। मांझी ने कहा क‍ि 2024 के चुनाव के समय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा की दो और राज्‍यसभा की एक सीट का वादा क‍िया था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अमित शाह ने कहा क‍ि, इसको पत्‍थर की लकीर मान लीजिए। लेकिन मिली केवल एक सीट। हम अनुशासन वाले लोग हैं। एनडीए के प्रत‍ि समर्पित हैं। खासकर प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी के प्रत‍ि समर्पित हैं। इसलिए एक सीट मिली और जीत लिए।

परिवार को सेट कर लिए कुशवाहा आभारी हैं कि एक सीट के बावजूद नरेन्‍द्र मोदी (PM Narendra Modi) ने उन्‍हें महत्‍वपूर्ण विभाग का मंत्री बना दिया। हम बहुत संतुष्‍ट हैं। अब राज्‍यसभा की बात है तो राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष अपने बेटे को राज्‍यसभा की एक सीट मांगने की सलाह दे दी।

इसके साथ ही उन्‍होंने राष्‍ट्रीय लोक मोर्चा के अध्‍यक्ष व राज्‍यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा पर तंज कसा। मांझी ने कहा क‍ि कुशवाहा मैच्‍योर आदमी हैं। खुद राज्‍यसभा में हैं। पत्‍नी और बेटे को भी सेट कर दिए तो बोलेंगे ही।