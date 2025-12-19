थावे मंदिर चोरी कांड में पुलिस का एक्शन, छपरा-सिवान समेत 4 जिलों में ताबड़तोड़ छापेमारी
बिहार के गोपालगंज जिले में थावे मंदिर चोरी कांड को लेकर पुलिस सख्त हो गई है। पुलिस ने छपरा और सिवान समेत चार जिलों में ताबड़तोड़ छापेमारी की है।
जागरण संवाददाता, गोपालगंज। थावे थाना क्षेत्र के शक्तिपीठ थावे दुर्गा मंदिर में हुई करीब एक करोड़ से अधिक की सनसनीखेज चोरी के बाद पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए व्यापक अभियान छेड़ दिया है। गोपालगंज पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए विशेष जांच टीम यानि एसआईटी का गठन किया है। जो जिले के अलावा शुक्रवार को छपरा, सिवान व पूर्वी चंपारण तक ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है।
एसडीपीओ प्राजंल व थावे थानाध्यक्ष के नेतृत्व में गठित पांच अलग-अलग टीमें लगातार संदिग्ध ठिकानों पर दबिश दे रही हैं। अब तक की कार्रवाई में करीब डेढ़ दर्जन से अधिक लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।
पुलिस सूत्रों के अनुसार, चोरी की इस वारदात में पेशेवर गिरोह की संलिप्तता सामने आ रही है। सीसीटीवी फुटेज व तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस की जांच नट गिरोह पर केंद्रित हो गई है। जो जिले के अलावा सिवान व छपरा के सीमावर्ती इलाकों में सक्रिय बताया जा रहा है।
चोरी के खुलासे के लिए पुलिस ने सबसे पहले थावे, मीरगंज और आसपास के इलाकों में स्थित नट बस्तियों में छापेमारी की। इसके बाद कार्रवाई का दायरा बढ़ाते हुए सिवान जिले के बड़हरिया थाना क्षेत्र और जीबी नगर तरवारा इलाके में भी पुलिस टीमों ने दबिश दी।
वहीं, छपरा के सीमावर्ती गांवों में भी संदिग्धों के ठिकानों पर छापेमारी की गई। पुलिस का दावा है कि कुछ अहम सुराग हाथ लगे हैं, जिनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है।
सूत्र बताते हैं कि हिरासत में लिए गए लोगों से लगातार पूछताछ की जा रही है। गौरतलब है कि 17-18 दिसंबर की रात चोरों ने थावे दुर्गा मंदिर के गर्भगृह का ताला काटकर वहां रखे लाकर समेत माता रानी के बहुमूल्य आभूषण चोरी कर लिए थे। इस घटना से न केवल जिले बल्कि पूरे सूबे में सनसनी फैल गई थी।
मंदिर जैसे उच्च सुरक्षा वाले धार्मिक स्थल में चोरी की घटना ने सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी थी। इसके बाद से पुलिस पर त्वरित कार्रवाई व खुलासे का दबाव भी बढ़ गया है। एसपी व एसडीपीओ स्तर से पूरे मामले की मानिटरिंग की जा रही है।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह सिर्फ स्थानीय चोरी का मामला नहीं है, बल्कि इसमें अंतरजिला गिरोह की भूमिका सामने आ रही है। इसलिए कार्रवाई को गोपालगंज तक सीमित न रखकर पड़ोसी जिलों तक विस्तारित किया गया है। तकनीकी सेल की मदद से मोबाइल लोकेशन, कॉल डिटेल और सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है।
इधर, मंदिर प्रशासन व श्रद्धालुओं की निगाहें भी पुलिस कार्रवाई पर टिकी हैं। मंदिर में हुई चोरी के बाद आक्रोशित श्रद्धालु लगातार आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी व चोरी गए आभूषणों की बरामदगी की मांग कर रहे हैं। पुलिस अधिकारियों का भरोसा है कि जल्द ही पूरे कांड का खुलासा कर लिया जाएगा।
