    चप्पल उतारकर आया और सिर पर दानपेटी रखकर ले भागा, बिहार के प्रसिद्ध थावे मंदिर में चोरी का VIDEO वायरल

    By Yogesh Sahu Edited By: Yogesh Sahu
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 02:44 PM (IST)

    बिहार के गोपालगंज जिले में स्थित प्रसिद्ध थावे मंदिर में चोरी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में एक चोर चप्पल उतारकर मंदिर में प्रवेश करता है और ...और पढ़ें

    गोपालगंज के प्रसिद्ध थावे मंदिर में चोरी का वीडियो वायरल।

    डिजिटल डेस्क, गोपालगंज। बिहार के गोपालगंज जिले में प्रसिद्ध थावे मंदिर में हुई माता के मुकुट, लाखों रुपये के गहनों और दानपेटी की चोरी ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

    इस बीच सोशल मीडिया पर वारदात से जुड़े कई वीडियो वायरल हो रहे हैं। ये वीडियो मंदिर परिसर और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों से मिली फुटेज के हैं। वीडियो देखने से पहले आइए जानते हैं पूरा घटनाक्रम।

    वायरल वीडियो में चोरी की वारदात कैद

    गुरुवार सुबह जब गोपालगंज में लोग सोकर उठे, तो लोगों के फोन में इस घटना की खबर और वायरल वीडियो से जुड़े नोटिफिकेशन थे। लोग घटना के वीडियो देखकर चौंक गए।

    दरअसल, थावे मंदिर के गर्भगृह के अंदर से लेकर मंदिर की बाहरी दीवारों तक के कई वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो गए थे। इन वीडियो में न केवल चोरी की भयावहता दिखाई दी, बल्कि मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था की भी पोल खुल गई।

    वीडियो में क्या दिखाई दे रहा?

    गोपालगंज के थावे मंदिर में लगे सीसीटीवी की फुटेज में चोरी की वारदात को कैसे अंजाम दिया गया, यह साफ देखा जा सकता है। चोर एक गली में खड़े रहकर इंतजार करते दिखाई देते हैं। मंदिर के गर्भगृत तक पहुंचने के लिए चोर सीढ़ी को भी इस्तेमाल करते हैं।

    ताले काटते हैं। फिर गर्भगृह तक पहुंचकर ताले काटते और लॉकर तोड़ते हैं। वीडियो में यह भी दिखाई देता है कि कैसे चोर दानपेटी को उठाकर ले जा रहे हैं।

    Thawe Mandir Me Chori Photo

    इसी सीढ़ी के जरिए मंदिर के गर्भ गृह में उतरे थे दोनों चोर।

    एक जूते पहनकर तो दूसरा नंगे पैर गया अंदर

    सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई देता है कि 2 चोर मंदिर में घुसते हैं। इनमें से एक ने जूते पहने हुए हैं और दूसरा नंगे पैर मंदिर में दाखिल होता है।

    दोनों ही चोर ताले काटने के बाद लॉकर तोड़ते हैं, एक चोर मुकुट और गहने आदि उठा लेता है। कुछ देर बाद दोनों चोर बाहर आते हैं। इनमें से एक चोर अपने हाथों में दानपेटी उठाकर बाहर जाता दिखाई देता है।

    सिर पर दानपेटी लेकर भागे चोर

    एक वीडियो में यह भी दिखाई देता है कि चोर मंदिर में चोरी की वारदात को अंजाम देने के बाद बाहर आ जाते हैं। इनमें से एक चोर अपने सिर पर दानपेटी को उठाकर ले जाता हुआ दिखता है।

    दूसरा चोर अपनी पीठ पर बैग टांगे हुए है और उसके एक हाथ में प्लास्टिक की पानी की बोतलनुमा कोई चीज है। वह पहले चोर के पीछे-पीछे जाता हुआ दिखाई पड़ता है। दोनों ही चोर अपनी पहचान छिपाने के लिए चेहरे को कपड़े से ढंके हुए हैं।

    थावे मंदिर में चोरी की वारदात से जुड़े वीडियो आप नीचे देख सकते हैं-:

