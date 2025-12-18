Language
    Bihar News: थावे दुर्गा मंदिर चोरी मामले में टीओपी प्रभारी सस्पेंड, सैप जवानों पर भी गिरी गाज

    By Rajat Kumar Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 07:00 PM (IST)

    बिहार के गोपालगंज जिले में थावे दुर्गा मंदिर में चोरी की घटना के बाद कार्रवाई हुई है। इस मामले में टीओपी प्रभारी को सस्पेंड कर दिया गया है, साथ ही सैप

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, गोपालगंज। थावे थाना क्षेत्र के प्रसिद्ध थावे दुर्गा मंदिर परिसर में बुधवार देर रात हुई करीब एक करोड़ रुपये मूल्य के जेवरात की चोरी के मामले में पुलिस प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में थावे टीओपी प्रभारी धीरज कुमार को पुलिस अधीक्षक द्वारा निलंबित कर दिया गया है।

    इसके साथ ही मंदिर की सुरक्षा में तैनात सैप (स्पेशल ऑक्सिलियरी पुलिस) जवानों को बर्खास्त करने एवं उनका अनुबंध समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए संबंधित विभाग को पत्र भेजा गया है।

    एसपी अवधेश दीक्षित ने बताया कि चोरी की इस बड़ी घटना को पुलिस ने गंभीरता से लिया है। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जांच में सुरक्षा व्यवस्था में गंभीर चूक सामने आई है। जिसके कारण यह कार्रवाई की गई है।

    एसपी ने स्पष्ट किया कि चोरी की वारदात में शामिल दोनों आरोपितों की पहचान कर ली गई है और उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। जल्द ही आरोपितों को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया जाएगा।

    एसपी अवधेश दीक्षित ने यह भी बताया कि मंदिर परिसर एवं आसपास के क्षेत्रों में पुलिस सुरक्षा को सुदृढ़ किया जा रहा है। मंदिर आने-जाने वाले लोगों और आसपास रहने वाले संदिग्ध व्यक्तियों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरों की जांच एवं सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा भी की जा रही है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

    पुलिस प्रशासन ने आम लोगों से भी अपील की है कि यदि किसी को चोरी से संबंधित कोई भी जानकारी हो, तो तत्काल पुलिस को सूचित करें। प्रशासन का कहना है कि मंदिर जैसी आस्था की जगहों की सुरक्षा में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

