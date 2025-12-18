थावे माता की आंख चोरी करने वाले का परिवार हो गया था अंधा, अब मुकुट-आभूषण चोरी से उबाल

प्रदीप कुमार श्रीवास्तव, थावे (गोपालगंज)। थावे दुर्गा मंदिर में हुई चोरी की घटना ने न सिर्फ प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं, बल्कि श्रद्धालुओं की आस्था को भी गहरी ठेस पहुंचाई है। गुरुवार की सुबह जैसे ही मंदिर से मुकुट और कीमती आभूषण चोरी होने की खबर फैली, पूरे इलाके में आक्रोश और चिंता का माहौल बन गया। श्रद्धालुओं ने इस घटना को माता की महिमा और वर्षों से चली आ रही प्रचलित कथाओं से जोड़ते हुए कहा कि माता के दरबार में चोरी करने वालों को दैवी दंड अवश्य मिलता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जिले और आसपास के क्षेत्रों में आस्था का प्रमुख केंद्र माने जाने वाले ऐतिहासिक थावे दुर्गा मंदिर में हुई इस वारदात से लोग स्तब्ध हैं। श्रद्धालुओं का अनुमान है कि चोर करीब एक करोड़ रुपये से अधिक के आभूषण लेकर फरार हो गए।