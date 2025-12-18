थावे माता की आंख चोरी करने वाले का परिवार हो गया था अंधा, अब मुकुट-आभूषण चोरी से उबाल
थावे दुर्गा मंदिर में चोरी की घटना से श्रद्धालुओं में आक्रोश है। मंदिर से मुकुट और कीमती आभूषण चोरी होने से इलाके में चिंता का माहौल है। भक्तों ने इसे ...और पढ़ें
प्रदीप कुमार श्रीवास्तव, थावे (गोपालगंज)। थावे दुर्गा मंदिर में हुई चोरी की घटना ने न सिर्फ प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं, बल्कि श्रद्धालुओं की आस्था को भी गहरी ठेस पहुंचाई है। गुरुवार की सुबह जैसे ही मंदिर से मुकुट और कीमती आभूषण चोरी होने की खबर फैली, पूरे इलाके में आक्रोश और चिंता का माहौल बन गया। श्रद्धालुओं ने इस घटना को माता की महिमा और वर्षों से चली आ रही प्रचलित कथाओं से जोड़ते हुए कहा कि माता के दरबार में चोरी करने वालों को दैवी दंड अवश्य मिलता है।
जिले और आसपास के क्षेत्रों में आस्था का प्रमुख केंद्र माने जाने वाले ऐतिहासिक थावे दुर्गा मंदिर में हुई इस वारदात से लोग स्तब्ध हैं। श्रद्धालुओं का अनुमान है कि चोर करीब एक करोड़ रुपये से अधिक के आभूषण लेकर फरार हो गए।
सुबह मंदिर परिसर में पहुंचे भक्तों ने इसे माता की आस्था पर सीधा आघात बताया और मामले की उच्चस्तरीय जांच की मांग की।
मंदिर परिसर में मौजूद लोगों का कहना था कि कानून के तहत दोषियों को सजा दिलाना प्रशासन की जिम्मेदारी है, लेकिन माता के दरबार में किए गए अपराध का हिसाब ऊपर से भी होता है।
घटना के बाद श्रद्धालुओं के बीच एक पुरानी प्रचलित कथा फिर से चर्चा में आ गई। लोगों ने बताया कि वर्षों पहले किसी व्यक्ति ने माता की प्रतिमा की आंख की चोरी की थी, जिसके बाद उसका पूरा परिवार अंधा हो गया।
हालांकि इस कथा की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन थावे मंदिर से जुड़ी इस तरह की मान्यताएं आज भी श्रद्धालुओं की आस्था का हिस्सा बनी हुई हैं।
लोगों का कहना है कि माता अपने दरबार में होने वाले हर अपराध को देखती हैं और दोषियों को किसी न किसी रूप में दंड अवश्य मिलता है।
मंदिर में हुई चोरी की घटना ऐसे समय सामने आई है, जब नए साल के आगमन को लेकर थावे मंदिर में भारी भीड़ उमड़ने की तैयारी रहती है।
हर साल यूपी सहित गोपालगंज, सिवान, सारण और चंपारण जिलों से हजारों श्रद्धालु यहां पूजा-अर्चना के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में सुरक्षा में चूक की यह घटना श्रद्धालुओं की भावनाओं को और अधिक झकझोर रही है।
श्रद्धालुओं का कहना है कि मंदिर जैसे पवित्र स्थल की सुरक्षा को लेकर प्रशासन को और सख्त कदम उठाने चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।
फिलहाल चोरी की इस घटना ने पूरे क्षेत्र में बेचैनी बढ़ा दी है और सभी की नजरें पुलिस की कार्रवाई पर टिकी हुई हैं, वहीं आस्था से जुड़े लोग माता के दैवी न्याय पर भी भरोसा जता रहे हैं।
