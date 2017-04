सुषमा की पाक को चेतावनी, 'कुलभूषण को फांसी हुई तो बिगड़ेंगे रिश्ते'

सुषमा स्वराज ने कहा, कुलभूषण के खिलाफ जासूसी करने का कोई सबूत पाकिस्तान के पास नहीं है।

नई दिल्ली, जेएनएन। पाकिस्तान में भारतीय कुलभूषण जाधव को फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद आज विदेश मंत्री सुषमा स्वराज राज्यसभा में पाकिस्तान पर हमलावर रहीं। उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि अगर कुलभूषण को फांसी हुई तो भारत सरकार के साथ रिश्ते बिगड़ेंगे। वे इसके नतीजे भुगतने को तैयार रहें।

सुषमा ने कहा कि हिंदुस्तान के इस बेटे को बचाने के लिए अच्छा वकील खड़ा करना तो बहुत छोटी बात है, हम राष्ट्रपति तक भी बात करेंगे। जाधव को बचाने के लिए भारत सरकार आउट ऑफ द वे जाकर भी मदद करेगी।

कुलभूषण के खिलाफ जासूसी करने का कोई सबूत पाकिस्तान के पास नहीं है। भारतीय राजनायिकों को कुलभूषण जाधव से मिलने भी नहीं दिया गया। इससे पहले लोकसभा में सभी सांसदों ने पाकिस्तान के इस कृत्य का विरोध किया।

इससे पहले गृहमंत्री ने कहा कि यह साफ है कि कुलभूषण के पास भारतीय पासपोर्ट था और इसके बाद यह सवाल ही नहीं उठता कि वो जासूस था। उनका इरान से अपहरण किया गया था। हमें काउंसर एक्सेस नहीं दिया गया लेकिन उसे बचाने के लिए जो भी हो सकेगा वो हर कोशिश की जाएगी।

इससे पहले फांसी की खबर आते ही कांग्रेस ने इस मुद्दे को लोकसभा में उठाया है। सदन में स्थगन प्रस्ताव देते हुए कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अगर उसे फांसी होती है तो इसे हम सोचा समझा मर्डर कहेंगे। अगर उसे बचा नहीं पाए तो यह सरकार की कमजोरी होगी।

भाजपा नेता अनंत कुमार ने कहा कि पूरा सदन कुलभूषण जाधव के साथ है। एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन औवेसी ने कहा कि पाक सेना की अदालत बनाना कोर्ट है जहां बिना सबूत के फैसले होते हैं। सरकार अपने प्रभाव का उपयोग करते हुए उसे सुरक्षित भारत लाए।

