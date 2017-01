असम व मणिपुर में दो विभिन्‍न जगहों से बम विस्‍फोट की खबर है। इस विस्‍फोट में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।

दिसपुर (जेएनएन)। असम और मणिपुर में गुरुवार सुबह दो जगहों पर बम धमाके हुए। दोनों जगहों पर हुए विस्फोट में फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।

IED blast in Assam's Charaideo district. No casualties reported — ANI (@ANI_news) January 26, 2017

सूत्रों के अनुसार राज्य के चरायदेव जिले में धान के खेत और पानीजन इलाके में आज सुबह बम धमाके हुए। इसके पीछे उल्फा उग्रवादियों का हाथ होने की आशंका जतायी जा रही है।

मणिपुर की राजधानी इंफाल के मंत्रीपुखरी और मणिपुर कॉलेज के पास दो विस्फोट की खबर मिली है।

Two blasts in Imphal East, one in Mantripukhri and another near Manipur college.No casualties reported pic.twitter.com/5fCstI0WUf

— ANI (@ANI_news) January 26, 2017