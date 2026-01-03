अमेरिकी हमले में पकड़े जाने से पहले निकोलस मादुरो का वीडियो आया सामने, चीनी राजदूत से की मुलाकात

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो का एक वीडियो सामने आया है और ये वीडियो वेनेजुएला की राजधानी काराकास में अमेरिकी हमलों से कुछ घंटे पहले के बताया जा रहा है। वीडियो में मादुरो चीनी प्रतिनिधि से मुलाकात करते नजर आ रहे हैं।

मादुरो ने मिराफ्लोरेंस पैलेस में लैटिन अमेरिकी मामलों पर चीनी सरकार के विशेष प्रतिनिधि किउ शियाओकी से मुलाकात की। मादुरो ने के टेलीग्राम पर कहा, राष्ट्रपति शी चिनफिंग के विशेष दूत किउ शियाओकी से साथ मेरी सुखद मुलाकात हुई। अनादोलू एजेंसी के अनुसार, उन्होंने कहा कि हमने विकास और शांति की बहुध्रुवीय दुनिया के निर्माण के लिए विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति और मजबूती ला रहे रणनीतिक संबंधों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

Maduro's last public appearance was a meeting with China's special envoy, just hours before he was captured by the U.S. pic.twitter.com/d5Rlzgfc5S — BNO News Live (@BNODesk) January 3, 2026 यह बैठक ट्रंप के उस दावे से पहले हुई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि मादुरो और उनकी पत्नी को बड़े पैमाने पर हमलों के बाद पकड़ लिया गया और देश से बाहर ले जाया गया। वेनेजुएला में अमेरिका का बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन अमेरिका ने वेनेजुएला में एक बड़े मिलिट्री ऑपरेशन को अंजाम दिया है। राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिकी सैनिकों ने राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को पकड़ लिया है और उन्हें वेनेजुएला से बाहर ले जाया गया है।