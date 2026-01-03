Language
    अमेरिकी हमले में पकड़े जाने से पहले निकोलस मादुरो का वीडियो आया सामने, चीनी राजदूत से की मुलाकात

    By Deepak Gupta Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 08:06 PM (IST)

    वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वे अमेरिकी हमलों से पहले चीनी प्रतिनिधि किउ शियाओकी से मुलाकात करते दिख रहे है ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने चीनी राजदूत से की मुलाकात (सोशल मीडिया)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो का एक वीडियो सामने आया है और ये वीडियो वेनेजुएला की राजधानी काराकास में अमेरिकी हमलों से कुछ घंटे पहले के बताया जा रहा है। वीडियो में मादुरो चीनी प्रतिनिधि से मुलाकात करते नजर आ रहे हैं।

    मादुरो ने मिराफ्लोरेंस पैलेस में लैटिन अमेरिकी मामलों पर चीनी सरकार के विशेष प्रतिनिधि किउ शियाओकी से मुलाकात की।

    मादुरो ने के टेलीग्राम पर कहा, राष्ट्रपति शी चिनफिंग के विशेष दूत किउ शियाओकी से साथ मेरी सुखद मुलाकात हुई। अनादोलू एजेंसी के अनुसार, उन्होंने कहा कि हमने विकास और शांति की बहुध्रुवीय दुनिया के निर्माण के लिए विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति और मजबूती ला रहे रणनीतिक संबंधों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

     यह बैठक ट्रंप के उस दावे से पहले हुई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि मादुरो और उनकी पत्नी को बड़े पैमाने पर हमलों के बाद पकड़ लिया गया और देश से बाहर ले जाया गया।

    वेनेजुएला में अमेरिका का बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन

    अमेरिका ने वेनेजुएला में एक बड़े मिलिट्री ऑपरेशन को अंजाम दिया है। राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिकी सैनिकों ने राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को पकड़ लिया है और उन्हें वेनेजुएला से बाहर ले जाया गया है।

    ऑपरेशन के दौरान, वेनेजुएला की राजधानी काराकास और दूसरे इलाकों में धमाकों की आवाजें सुनी गईं, जिससे पता चलता है कि अमेरिकी सेना ने अहम ठिकानों पर हमले किए हैं। CBC न्यूज के मुताबिक, यह मिशन डोल्टा फोर्स ने पूरा किया है, जो अमेरिकी सेना की टॉप स्पेशल मिशन यूनिट है।

    यह भी पढ़ें- ट्रंप ने कई दिन पहले ही लिख दी थी मादुरो को पकड़ने की स्क्रिप्ट, वेनेजुएला में घुसे डेल्टा कमांडो और...