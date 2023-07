San Francisco: खालिस्तानी समर्थकों की कायराना हरकत, सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्य दूतावास में लगाई आग

सैन फ्रांसिस्को, एएनआई। खालिस्तानी समर्थकों के एक समूह ने दो जुलाई को सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्य दूतावास को आग लगा दी। हालांकि, सैन फ्रांसिस्को अग्निशमन विभाग ने आग पर तुरंत काबू पा लिया गया।

United States | A group of Khalistan radicals on July 2 set Indian Consulate on fire in San Francisco. The fire was suppressed quickly by the San Francisco Fire Department. No major damages or staffers were harmed. Local, state and federal authorities have been notified. The US… pic.twitter.com/uhx9NtML5G