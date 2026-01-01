उत्तरकाशी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में घुसा गुलदार, मरीज व तीमारदारों में मचा हड़कंप; घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद

संवाद सूत्र, जागरण, पुरोला (उत्तरकाशी): विकासखंड मुख्यालय मोरी स्थित के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) परिसर में गुरुवार देर शाम गुलदार घुस गया। गुलदार के परिसर में घुमने का वीडियो सीसीटीवी में कैद हुआ है। इससे अस्पताल के स्टाफ समेत मरीज व तीमारदारों में हड़कंप मचा हुआ है।

प्रभारी चिकित्सक नितेश रावत ने बताया कि गुरुवार शाम करीब सवा आठ बजे एक गुलदार परिसर में घुमता दिखा, सीसीटीवी में एक व्यक्ति परिसर से बाहर की ओर आ रहा था, जिसने गुलदार को देखा तो उसके होश फाख्ता हो गए।

इसकी सूचना तत्काल अस्पताल प्रबंधन को दी गई। इधर, वन क्षेत्राधिकारी अचल गौतम ने बताया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में गुलदार देखने की सूचना मिली है, जिस पर वन कर्मियों की टीम को मौके पर जाने के निर्देश दिए गए हैं।