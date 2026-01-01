Language
    उत्तरकाशी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में घुसा गुलदार, मरीज व तीमारदारों में मचा हड़कंप; घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद

    By Ajay Kumar Edited By: Sunil Negi
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 09:00 PM (IST)

    सांकेतिक तस्वीर।

    संवाद सूत्र, जागरण, पुरोला (उत्तरकाशी):  विकासखंड मुख्यालय मोरी स्थित के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) परिसर में गुरुवार देर शाम गुलदार घुस गया। गुलदार के परिसर में घुमने का वीडियो सीसीटीवी में कैद हुआ है। इससे अस्पताल के स्टाफ समेत मरीज व तीमारदारों में हड़कंप मचा हुआ है।

    प्रभारी चिकित्सक नितेश रावत ने बताया कि गुरुवार शाम करीब सवा आठ बजे एक गुलदार परिसर में घुमता दिखा, सीसीटीवी में एक व्यक्ति परिसर से बाहर की ओर आ रहा था, जिसने गुलदार को देखा तो उसके होश फाख्ता हो गए।

    इसकी सूचना तत्काल अस्पताल प्रबंधन को दी गई। इधर, वन क्षेत्राधिकारी अचल गौतम ने बताया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में गुलदार देखने की सूचना मिली है, जिस पर वन कर्मियों की टीम को मौके पर जाने के निर्देश दिए गए हैं।

    सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्षेत्र में गश्त बढ़ाई जाएगी। वहीं, मोरी मुख्यालय के आबादी क्षेत्र में गुलदार के दिखने से बाजार क्षेत्र में भी लोगों में दहशत का माहौल है।

    भालू ने ग्रामीण पर किया हमला

    चमोली जनपद में नंदानगर विकासखंड के खुनाणा गांव में गुरुवार को भालू ने एक व्यक्ति को गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल को हेलीकाप्टर से एम्स ऋषिकेश भेजा गया। केसर सिंह दोपहर एक बजे गांव की ओर जा रहे थे। इस दौरान झाड़ियों में छिपे भालू ने उन पर हमला कर दिया। इसमें वह घायल हो गए।

