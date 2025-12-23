Language
    पौड़ी गढ़वाल में खंडाह-असनोली मोटर मार्ग के समीप मिला मादा गुलदार का शव, मचा हड़कंप

    By Nand Kishore Khanduri Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 03:17 PM (IST)

    पौड़ी गढ़वाल में खंडाह-असनोली मोटर मार्ग के पास एक मादा गुलदार का शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत वन विभाग को सूचित किया ...और पढ़ें

    खंडाह-असनोली मोटर मार्ग पर मृत मिली मादा गुलदार

    संवाद सहयोगी, जागरण पौड़ी गढ़वाल। श्रीनगर से लगभग आठ किमी दूर खंडाह-असनोली मोटर मार्ग पर क्वीकाछौड़ा तोक पर सोमवार को उस समय हड़कंप मच गया जब वह एक मादा गुलदार मृत मिली।

    असनोली के ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी। वन विभाग की टीम में मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया। सोमवार सुबह खंडाह-असनोली मोटर मार्ग पर मादा गुलदार का शव मिला। बताया जा रहा है कि राजकीय इंटर कॉलेज खंडाह जा रहे छात्रों को इस स्थल पर यह मृत मादा गुलदार दिखायी दी।

    इसकी सूचना उन्होंने ग्रामीणों को दी। क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता रमेश चंद्र ने इसकी सूचना वन विभाग को दी। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया।

    वन क्षेत्राधिकारी पौड़ी दिनेश चंद्र नौटियाल ने कहा कि खंडाह-असनोली मोटर मार्ग पर सड़क से कुछ ऊपर यह मादा गुलदार मृत मिली। प्रथम दृष्टया आपसी संघर्ष में मादा गुलदार की मौत होना प्रतीत हो रहा है।

    लगभग चार से पांच वर्ष उम्र की यह मादा गुलदार है। शव को कब्जे में ले लिया गया है। पोस्टमार्टम के बाद ही मौत के सही कारणों की स्थिति स्पष्ट हो पाएगी।

