उत्तरकाशी में टौंस नदी में बाइक समेत गिरा होमगार्ड का जवान, हादसे में हुई उसकी मौत
पुरोला (उत्तरकाशी) में मोरी-त्यूणी मोटर मार्ग पर सांद्रा के पास एक बाइक दुर्घटनाग्रस्त होकर टौंस नदी में गिर गई। इस हादसे में मोरी थाने में तैनात होमग ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, जागरण, पुरोला (उत्तरकाशी): तहसील मुख्यालय मोरी से दो किमी दूर मोरी–त्यूणी मोटर मार्ग पर सांद्रा के पास एक बाइक दुर्घटनाग्रस्त होकर टौंस नदी में जा गिरी। इस हादसे में होमगार्ड जवान की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, घटना गुरुवार देर शाम की है। मोरी थाने में तैनात होमगार्ड जवान भरत सिंह पुत्र सबल सिंह निवासी बलाड़ी बड़कोट किसी से मिलने सांद्रा जा रहा थे कि सांद्रा के पास अचानक उनकी बाइक अनियंत्रित होकर सड़क से 50 मीटर नीचे टौंस नदी में गिर गई।
इस हादसे में उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही थाना मोरी पुलिस, प्रशासन व एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकला।
थानाध्यक्ष मोहन सिंह कठैत ने बताया कि भरत सिंह ड्यूटी समाप्ति के बाद अपने किसी व्यक्तिगत कार्य से सांद्रा की ओर जा रहे थे।
इसी दौरान वह हादसे के शिकार हो गए। पुलिस की ओर से आवश्यक कार्रवाई करते हुए शव को कब्जे में लेकर आगे की प्रक्रिया की जा रही है।
