उत्तरकाशी में टौंस नदी में बाइक समेत गिरा होमगार्ड का जवान, हादसे में हुई उसकी मौत

संवाद सूत्र, जागरण, पुरोला (उत्तरकाशी): तहसील मुख्यालय मोरी से दो किमी दूर मोरी–त्यूणी मोटर मार्ग पर सांद्रा के पास एक बाइक दुर्घटनाग्रस्त होकर टौंस नदी में जा गिरी। इस हादसे में होमगार्ड जवान की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें