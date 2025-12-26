Language
    नीमच में सड़क हादसा : ट्रक में पीछे से घुसी कार, तीन की मौत, सांवरिया सेठ के दर्शन कर लौट रहे थे

    By Ravindra Soni Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 01:53 PM (IST)

    नीमच के नयागांव में बीती रात एक भीषण सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई। एक तेज रफ्तार कार, ट्रक से टकरा गई। मृतक सांवरिया सेठ के दर्शन कर लौट रहे ...और पढ़ें

    टक्कर से कार के परखच्चे उड़ गए।

    डिजिटल डेस्क, इंदौर। नीमच जिले के नयागांव में गुरुवार देर रात भीषण सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार कार एक ट्रक में पीछे से आकर टकरा गई। इस दुर्घटना में कार में सवार तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि उनका एक साथी गंभीर रूप से घायल हुआ है। कार में सवार लोग राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के मंडफिया में सांवरिया सेठ के दर्शन कर घर लौट रहे थे। पुलिस ने मर्ग कायमी के बाद मामला जांच में लिया है।

    प्रारंभिक जानकारी के अनुसार यह दुर्घटना गुरुवार रात लगभग साढ़े बारह बजे जिले के नयागांव में महू-नसीराबाद हाई-वे के टोल टैक्स बेरियर और रेलवे क्रासिंग के मध्य हुई है। रेलवे क्रासिंग के समीप स्पीड ब्रेकर पर एक ट्रक की गति धीमी हुई, इसी बीच पीछे से तेज गति से आई एक कार ट्रक में घुस गई।

    टक्कर इतनी जबर्दस्त थी कि कार का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और उसमें सवार महादेव विहार कालोनी मल्हारगढ़ के पिंकेश पुत्र राधेश्याम गुप्ता आयु 40 वर्ष, लसूड़िया कदमाला के भारत पुत्र रामलाल डांगी आयु 43 वर्ष और गोवर्धन पुत्र रामलाल बामनिया आयु 58 वर्ष की मौत हो गई। उनके साथी भैंसाखेड़ा के राम सिंह पुत्र गोरा बंजारा आयु 42 वर्ष को गंभीर चोट आई। दुर्घटना के बाद चालक ट्रक लेकर मौके से फरार हो गया।

    दुर्घटना की सूचना मिलने नयागांव पुलिस मौके पर पहुंची और राहगीरों की मदद से मृतकों के शव और घायल राम सिंह बंजारा को दुर्घटनाग्रस्त कार से निकाला और एंबुलेंस की मदद से जिला अस्पताल नीमच पहुंचाया, जहां घायल राम सिंह का इलाज जारी है।

    जिला अस्पताल में शुक्रवार सुबह पोस्टमार्टम के बाद मृतकों के शवों को स्वजनों के सुपुर्द किया गया है। पुलिस जांच में सामने आया कि कार सवार लोग मंडफिया में सांवरिया सेठ के दर्शन कर घर लौट रहे थे, तभी हादसे का शिकार हो गए।

    पिंकेश का मल्हारगढ़ में व्यापार, अन्य लोग भी संभ्रांत

    सड़क हादसे में मृत पिंकेश गुप्ता अखिल भारतीय पोरवाल युवा संगठन का सदस्य थे और मल्हारगढ़ में व्यापार करते थे। वहीं भारत डांगी और गोवर्धन बामनिया भी संभ्रांत परिवार के सदस्य थे। राम सिंह बंजारा कृषि कार्य करते हैं। सड़क हादसे की सूचना पर मल्हारगढ़ क्षेत्र में शोक छा गया। लसूड़िया कदमाला में भी स्वजन सदमे में नजर आए।

    दर्शन के बाद मंदिर परिसर में सेल्फी भी

    पिंकेश गुप्ता व साथियों ने सांवरिया सेठ के दर्शन के बाद मंदिर परिसर में फोटो लिए। सेल्फी भी ली। यह सेल्फी उनके जीवन की आखिरी सेल्फी साबित हुई।