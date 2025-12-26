नीमच में सड़क हादसा : ट्रक में पीछे से घुसी कार, तीन की मौत, सांवरिया सेठ के दर्शन कर लौट रहे थे

डिजिटल डेस्क, इंदौर। नीमच जिले के नयागांव में गुरुवार देर रात भीषण सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार कार एक ट्रक में पीछे से आकर टकरा गई। इस दुर्घटना में कार में सवार तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि उनका एक साथी गंभीर रूप से घायल हुआ है। कार में सवार लोग राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के मंडफिया में सांवरिया सेठ के दर्शन कर घर लौट रहे थे। पुलिस ने मर्ग कायमी के बाद मामला जांच में लिया है।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार यह दुर्घटना गुरुवार रात लगभग साढ़े बारह बजे जिले के नयागांव में महू-नसीराबाद हाई-वे के टोल टैक्स बेरियर और रेलवे क्रासिंग के मध्य हुई है। रेलवे क्रासिंग के समीप स्पीड ब्रेकर पर एक ट्रक की गति धीमी हुई, इसी बीच पीछे से तेज गति से आई एक कार ट्रक में घुस गई।

टक्कर इतनी जबर्दस्त थी कि कार का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और उसमें सवार महादेव विहार कालोनी मल्हारगढ़ के पिंकेश पुत्र राधेश्याम गुप्ता आयु 40 वर्ष, लसूड़िया कदमाला के भारत पुत्र रामलाल डांगी आयु 43 वर्ष और गोवर्धन पुत्र रामलाल बामनिया आयु 58 वर्ष की मौत हो गई। उनके साथी भैंसाखेड़ा के राम सिंह पुत्र गोरा बंजारा आयु 42 वर्ष को गंभीर चोट आई। दुर्घटना के बाद चालक ट्रक लेकर मौके से फरार हो गया।

दुर्घटना की सूचना मिलने नयागांव पुलिस मौके पर पहुंची और राहगीरों की मदद से मृतकों के शव और घायल राम सिंह बंजारा को दुर्घटनाग्रस्त कार से निकाला और एंबुलेंस की मदद से जिला अस्पताल नीमच पहुंचाया, जहां घायल राम सिंह का इलाज जारी है।

जिला अस्पताल में शुक्रवार सुबह पोस्टमार्टम के बाद मृतकों के शवों को स्वजनों के सुपुर्द किया गया है। पुलिस जांच में सामने आया कि कार सवार लोग मंडफिया में सांवरिया सेठ के दर्शन कर घर लौट रहे थे, तभी हादसे का शिकार हो गए।