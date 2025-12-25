Indore: AI ने छीनी नौकरी तो ग्राफिक्स डिजाइनर बन गया चोर, बचपन की दोस्त के साथ चुराए 16 लाख के जेवर

डिजिटल डेस्क, इंदौर। इंदौर शहर के राऊ क्षेत्र में ज्वेलरी शॉप में हुई लाखों की चोरी में चौंकाने वाला राजफाश हुआ है। राऊ पुलिस ने नीट की तैयारी कर रही छात्रा और ग्राफिक डिजाइनर को गिरफ्तार किया है। आरोपित एक बड़ी IT कंपनी में नौकरी करता था। AI के कारण उसे नौकरी से निकाल दिया था। दोनों ने कई दिन रेकी कर 16 लाख के आभूषण चुराए।

डीसीपी जोन-एक कृष्ण लालचंदानी के अनुसार घटना सिलिकान सिटी (राऊ) की है। रविवार रात श्री ज्वेलर्स की दुकान के ताले तोड़कर आरोपितों ने सोने-चांदी के आभूषण चुराए थे। संचालक देवेंद्र सोनी ने रिपोर्ट लिखवाई थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बुधवार रात आरोपित प्रियांशु और उसकी दोस्त आर्या को गिरफ्तार किया और 16 लाख 17 हजार रुपये कीमत के आभूषण बरामद किए। डीसीपी के अनुसार आर्या जशपुर (छग) और प्रियांशु मंडला का रहने वाला है। दोनों छठी कक्षा से साथ पढ़े हैं और फिलहाल राऊ स्थित पलाश परिसर में रहते हैं।

वारदात के बाद एएसआई ने अफसरों को स्कूटर की जानकारी दी और उसके मालिक की जानकारी निकाली। पुलिस पहले मंडला पहुंची और वाहन स्वामी से पूछताछ की। उससे मिली जानकारी के आधार पर प्रियांशु को तलाशा। उसकी लोकेशन घटना स्थल के आसपास की मिली।