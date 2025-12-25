सड़क नहीं, सिस्टम फेल... आलीराजपुर में बीमार बुजुर्ग महिला को कंधे पर झोली में उठाकर ले गए ग्रामीण

डिजिटल डेस्क, इंदौर। मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल जिले आलीराजपुर से एक बार फिर बुनियादी सुविधाओं की कमी की मार झेलती तस्वीर सामने आई है। ग्राम सामलाकुंड की काचला फलिया में सड़क न होने के कारण ग्रामीणों को 62 वर्षीय बीमार वृद्धा को झोली में डालकर कंधों पर उठाते हुए मुख्य सड़क तक ले जाना पड़ा, ताकि उसे अस्पताल पहुंचाया जा सके।

ग्रामीणों के अनुसार, रूपली वेस्ता मावी की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। आपात स्थिति में एम्बुलेंस या किसी वाहन के गांव तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं था। मजबूरन ग्रामीणों ने झोली का सहारा लिया और पैदल ही वृद्धा को करीब एक किलोमीटर दूर मुख्य सड़क तक पहुंचाया, वहां से उसे अस्पताल ले जाया गया।

एक किमी अंदर बसी बस्ती, लेकिन सड़क नदारद काचला फलिया, बरझर से गांगेड़ी (गुजरात) को जोड़ने वाली पक्की सड़क से लगभग एक किलोमीटर अंदर स्थित है। इस बस्ती तक आज तक वाहनों के आने-जाने के लिए कोई सड़क नहीं बन पाई है। हालात ऐसे हैं कि ग्रामीणों को रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भी पैदल आवाजाही करनी पड़ती है।