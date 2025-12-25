नीमच में बुजुर्ग दंपती को 15 दिन रखा Digital Arrest, 60 लाख की एफडी तुड़वाई, बेटी की सूझबूझ ने साइबर ठगी से बचाया

डिजिटल डेस्क, इंदौर। साइबर ठगी के बढ़ते मामलों के बीच नीमच में बेटी की जागरूकता से एक वृद्ध दंपती को ठगों के जाल से बाहर निकालने का मामला सामने आया है। हैरानी की बात यह है कि ठगों ने दंपती को 15 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट में रखकर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया और उनसे 60 लाख रुपये की एफडी तक तुड़वा ली। समय रहते बेटी को शंका हुई तो उसने साइबर सेल को सूचना दी, जिससे बड़ी ठगी टल गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जानकारी के मुताबिक इंदौर में रह रही महिला ने नीमच के विकास नगर निवासी अपने 67 वर्षीय माता और 74 वर्षीय पिता की बदली हुई मनोदशा को भांपते हुए साइबर क्राइम ब्रांच इंदौर के एसआई शिवम ठक्कर को जानकारी दी। 22 दिसंबर को साइबर सेल नीमच के प्रभारी प्रदीप शिंदे को सूचना दी गई। एसपी अंकित जायसवाल के निर्देश पर साइबर सेल की टीम महज सात मिनट में दंपती के घर पहुंची और करीब दो घंटे तक चर्चा की।