इंदौर : मनी लांड्रिंग केस में गिरफ्तारी का डर दिखाकर रिटायर्ड मैनेजर को किया डिजिस्ट अरेस्ट, पांच लाख रुपये ठगे

डिजिटल डेस्क, इंदौर। इबर अपराधियों ने स्टेट बैंक आफ इंडिया (SBI) के रिटायर्ड डिप्टी मैनेजर से पांच लाख रुपये की ठगी की है। उन्होंने जेट एयरवेज केस और मनी लांड्रिंग मामले में जेल भेजने का डर दिखाकर पांच दिनों तक वीडियो कॉल पर पूछताछ की फिर बैंक खातों का सत्यापन करने को कहा। इस दौरान पीड़ित से पांच लाख रुपये ट्रांसफर करवा लिए। इसके बाद 41 लाख रुपये और मांगे। पीड़ित बुजुर्ग रुपये निकालने बैंक भी पहुंच गए, लेकिन बेटे ने उन्हें बचा लिया।

