देवरिया में दर्दनाक हादसा: बस की टक्कर से बाइक के उड़े परखच्चे, दो दोस्तों की हुई मौत

संवाद सूत्र, जागरण देवरिया। रामपुर कारखाना में तेज रफ्तार अनुबंधित बस की टक्कर से बुधवार की रात बाइक के परखच्चे उड़ गए। बाइक सवार एक दोस्त ने मेडिकल कॉलेज पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया, जबकि दूसरा गहरे गड्ढे में करीब दो घंटे तक पड़ा रहा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

काफी खोजने के बाद पता चल सका। उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज ले जाते समय उसकी भी मृत्यु हो गई। तरकुलवा थाना क्षेत्र के खैराट गांव निवासी राजेश सिंह वर्तमान में देवरिया शहर के भुजौली कॉलोनी में रहते हैं। उनके 18 वर्षीय पुत्र आर्यन इंटरमीडिएट के छात्र थे।

वहीं पड़ोस में रहने वाले रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र के शीतल माझा गांव निवासी सदाशिव राव के 19 वर्षीय पुत्र हर्षित बीए के छात्र थे। दोनों गहरे मित्र थे। बुधवार की शाम आर्यन अपने मित्र हर्षित के साथ बाइक से खैराट गांव गया था।

देर रात दोनों देवरिया लौट रहे थे। रात करीब पौने आठ बजे देवरिया-कसया मार्ग पर रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र के पुरुषोत्तमपुर और बैकुंठपुर के बीच पहुंचे थे कि पीछे से आ रही तेज रफ्तार अनुबंधित बस ने ओवरटेक करने के प्रयास में बाइक में जोरदार टक्कर मार दी।

हादसे में आर्यन सड़क किनारे जा गिरा, जबकि हर्षित उछलकर पास के गहरे गड्ढे में गिर गया। मौके पर मौजूद लोगों ने एंबुलेंस की मदद से आर्यन को मेडिकल कॉलेज पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अंधेरा होने के कारण घायल अवस्था में हर्षित गड्ढे में पड़ा रहा। उस पर किसी की नजर नहीं पड़ी। उसने किसी मित्र के मोबाइल पर संदेश भेजकर पैर में फ्रैक्चर और गंभीर चोट की जानकारी दी, लेकिन अंधेरे के कारण वह तुरंत नहीं मिल सका।