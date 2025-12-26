यूपी में दो सहेलियों ने आपस में रचाई शादी, घर पहुंचीं तो धूमधाम से हुआ स्वागत; गाए गए बधाई गीत

संवाद सहयोगी, जागरण महोबा। चरखारी में दो युवतियों के बीच करीब तीन साल तक प्यार परवान चढ़ा। दोनों ने सामाजिक बंधनों को तोड़कर कोर्ट मैरिज कर ली। वे कहती है कि प्यार था तो बस शादी कर ली.....। पहले दोनों के स्वजन ने इसका विरोध किया। लेकिन बाद में उनकी खुशी के चलते वे सहमत हो गए। गुरुवार को जब दोनों युवतियां दिल्ली से चरखारी स्थित आवास पहुंचीं तो उन्हें देखने के लिए लोग उमड़ पड़े। स्वजन ने भी मुंह दिखाई आदि रस्मों की तैयारियां शुरू कर दीं। यह अनोखी शादी लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है।

कस्बे के मुहल्ला छोटारमना निवासी साहब सिंह की 20 वर्षीय बेटी हेमा दिल्ली के तिमारपुर में बचपन से परिवार सहित रहती है और वहीं पर फल की दुकान किए है। पिता मिस्त्री का काम करते है। चरखारी में उसके अन्य स्वजन रहते हैं। वह बचपन से ही लड़कों की तरह रह रही है। वैसे ही कपड़े पहनती है और स्टाइल भी लड़कों जैसा है। हेमा के मुताबिक करीब तीन साल पहले वह मामा के यहां मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के चंदला के ग्राम लबरहा गई।

यहां उसकी मुलाकात 18 वर्षीय पूजा से हुई। घर आमने-सामने है तो दोनों बातचीत करने लगे और दोस्ती हुई। मोबाइल पर बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया और मामला प्रेम प्रसंग में बदल गया। दोनों युवतियों ने सामाजिक विरोध की परवाह नहीं की।

हेमा ने पूजा को दिल्ली बुलाया और 6 अक्टूबर 2025 को दिल्ली में कोर्ट मैरिज कर ली। शुरुआत में हेमा के माता-पिता ने कुछ आंशिक आपत्ति जताई, लेकिन बाद में वह बेटी की खुशी के चलते मान गए। जबकि पूजा के परिवार ने इस रिश्ते का कड़ा विरोध किया था।

मुंह दिखाई, बधाई गीत और शादी के बाद की अन्य सभी रस्मों की तैयारियां की जा रही हैं। पूजा ने बताया कि उन्होंने मन से हेमा को अपना पति स्वीकार किया है। हेमा का कहना है कि वह भविष्य में जेंडर चेंज सर्जरी कराने का प्रयास करेंगी, हालांकि सर्जरी न होने की स्थिति में भी दोनों साथ रहेंगे।