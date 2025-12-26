Language
    मधुमक्खियों के हमले से मची अफरा-तफरी...ग्रामीण दुकानें बंद कर भागे, 10 से ज्यादा लोग जख्मी

    By Jitendra Kumar Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 11:36 AM (IST)

    औरैया के पिपरौली गांव में मधुमक्खियों के हमले से अफरा-तफरी मच गई, जिसमें 10 से अधिक लोग घायल हो गए। मधुमक्खियों ने राहगीरों, ग्रामीणों और मवेशियों पर ...और पढ़ें

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    संवाद सूत्र, जागरण औरैया। पेड़ पर लगे छत्ते में बंदरों या किसी पक्षी की हरकत की वजह से मधुमक्खियों ने झुंड ने लोगों पर हमला कर दिया। डंक लगने से 10 से अधिक ग्रामीण जख्मी हो गए। कुछ मवेशी भी चपेट में आ गए।

    गुरुवार दोपहर करीब ढाई बजे बेला-रसूलाबाद मार्ग पर गांव पिपरौली शिव के सामने घटना हुई। खुद को बचाने के लिए लोग इधर से उधर भागकर छिपते नजर आए। कुछ देर के लिए यातायात भी थम सा गया। जख्मी हुए लोगों में कोई गंभीर न होने पर उनका घरेलू उपचार हुआ।

    बेला-रसूलाबाद मार्ग स्थित ग्राम पिपरौली में ठाकुर चक्की के पड़ोस में पेड़ पर मधुमक्खियों ने छत्ता लगा रखा है। जिसमें किसी ने छेड़छाड़ कर दी। इस पर मधुमक्खियां उग्र हो गई और आ जा रहे लोगों को घेर लिया। यह देख कुछ तो वाहन छोड़ खेतों में चले गए और खुद को सुरक्षित किया। लेकिन, मधुमक्खियों के हमले में पशुपालक, कुछ राहगीर व ग्रामीण जख्मी हो गए।

    ग्रामीणों ने बताया कि लोगों पर मधुमक्खियों ने झुंड में हमला किया। लोग जख्मी हुए। चार राहगीर भी चपेट में आ गए। तीन मवेशी भी जख्मी हुए हैं। मधुमक्खियां नजदीक खेतों के तरफ भी पहुंच गईं और वहां भी किसानों को डंक मारकर जख्मी करना शुरू कर दिया।

    मधुमक्खियां के हमले से पड़ोस के दुकानदार दुकानें बंद कर भाग गए। किसी प्रकार मधुमक्खियां का प्रकोप कम हुआ। चक्की वाले ठाकुर व पड़ोसी दुकानदार विवेक ने बताया की सड़क के किनारे पेड़ में काफी पुराना बड़ी मधुमक्खियां का छत्ता लगा है।

    हो सकता है कि बंदरों ने या किसी पक्षी ने छत्ते में छेड़खानी कर दी होगी। कोई अन्य भी हो सकता है। मधुमक्खियों के डंक से रचना पुत्री लाखन सिंह निवासी पिपरौली, दीनदयाल, महेश बेटा निवासी ककरहिया, मिट्ठू हृदय पुरवा समेत 10 से अधिक लोग जख्मी हुए। पिपरौली के लाखन सिंह की दो भैसें जख्मी हो गईंं।