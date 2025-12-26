पलवल में दर्दनाक हादसा, आठ साल के मासूम ने खेल-खेल में चुन्नी से घोंटा गला; अस्पताल में मौत

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। सारन थाना क्षेत्र की पर्वतीय कॉलोनी में वीरवार रात को एक बच्चे का खेलते हुए चुन्नी से गला घुट गया। जिससे बच्चा बेहोश हो गया। बच्चे को गंभीर हालत में निजी अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल कराया गया।

जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पर्वतीय कॉलोनी में रहने वाले दिलीप कुमार होलसेल का काम करते हैं। दिलीप कुमार के तीन बच्चे हैं। वीरवार रात को वह अपने कमरे में बैठकर हिसाब किताब लगा रहे थे। उनका सबसे छोटा बेटा निशांत उनके सामने ही खेल रहा था।

खेलते हुए फिसलने से हुआ हादसा निशांत ने चुन्नी को खिड़की पर बंधा हुआ था और चुन्नी का दूसरा सिरा अपने पेट पर बांधा हुआ था। बताया जा रहा है कि खेलते हुए ही निशांत का पांव फिसल गया। चुन्नी उसके गले में अटक गई। इसके बाद वह बेहोश हो गया।