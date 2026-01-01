Language
    नए साल के पहले दिन उत्तराखंड में हादसा, अनियंत्रित होकर पलटी थार; दो की मौत

    By Nirmala Bohra Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 12:25 PM (IST)

    किच्छा में अनियंत्रित थार कार पलटने से सितारगंज के दो युवकों, युगनप्रीत सिंह और मो. सैफ, की दुखद मृत्यु हो गई। उनका एक साथी, सोहेल अंसारी, गंभीर रूप स ...और पढ़ें

    एक साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर

    जागरण संवाददाता, किच्छा । अनियंत्रित होकर थार कार के पलटने पर सितारगंज के दो युवकों की मृत्यु हो गयी। उनका एक साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। उसका रुद्रपुर के एक निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है।

    युगनप्रीत सिंह आयु 18 वर्ष पुत्र वीरेंद्र जीत सिंह निवासी साबेपुर सितारगंज, मो. सैफ आयु 27 वर्ष पुत्र मो इशहाक निवासी भगौरी सितारगंज, सोहेल अंसारी पुत्र सरफराज अंसारी बुधवार शाम घूमने हल्द्वानी गए थे। युगलप्रीत सिंह व मो सैफ सितारगंज में मोबाइल की दुकान में सांझेदार थे।

    बुधवार मध्य रात्रि तीनों हल्द्वानी से सितारगंज वापस अपने घर साढ़े बारह बजे के करीब जिस थार कार से तीनों लौट रहे थे अनियंत्रित होकर तीन चार पलटी खाकर सड़क से नीचे उतर खेत मे जाकर बिजली के पोल में जा घुसी। जिसमे युगल प्रीत सिंह व मो सैफ की मौके पर ही मृत्यु हो गयी।

    घायल सोहेल ने घटना की सूचना स्वजनों को दी तो वह तत्काल मौके पर पहुंच गए। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने शव का पंचनामा भर कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

