नए साल के पहले दिन उत्तराखंड में हादसा, अनियंत्रित होकर पलटी थार; दो की मौत

जागरण संवाददाता, किच्छा । अनियंत्रित होकर थार कार के पलटने पर सितारगंज के दो युवकों की मृत्यु हो गयी। उनका एक साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। उसका रुद्रपुर के एक निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है। युगनप्रीत सिंह आयु 18 वर्ष पुत्र वीरेंद्र जीत सिंह निवासी साबेपुर सितारगंज, मो. सैफ आयु 27 वर्ष पुत्र मो इशहाक निवासी भगौरी सितारगंज, सोहेल अंसारी पुत्र सरफराज अंसारी बुधवार शाम घूमने हल्द्वानी गए थे। युगलप्रीत सिंह व मो सैफ सितारगंज में मोबाइल की दुकान में सांझेदार थे।

