किच्छा के दोपहरिया में दो क्लीनिक में छापा, भारी मात्रा में प्रतिबंधित दवाएं बरामद

जागरण संवाददाता, किच्छा । एसओटीएफ व फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की टीम ने ग्राम दोपहरिया में क्लीनिक की आड़ में प्रतिबंधित दवाओं का काला सच उजागर कर दिया। टीम ने दोपहरिया में लोगों को जीवन दान देने की आड़ में चल रहे दो क्लीनिक में छापा मार कर वहां से प्रतिबंधित दवाओं का जखीरा बरामद कर लिया है। बरामद दवाओं से स्पष्ट है कि क्लीनिक की आड़ में नशीली दवाओं का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा था और किसी को इसकी भनक तक नहीं लग पाई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलभट्टा थाना अंतर्गम ग्राम दोपहरिया में दो झोलाछाप चिकित्सकों द्वारा क्लीनिक की आड़ में प्रतिबंधित दवाएं बेचने की सूचना पर बुधवार दोपहर फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन व स्पेशल आपरेशन टास्क फोर्स की टीम ने ग्राम दोपहरिया में छापेमारी की। छापेमारी में नशीली दवाओं की बरामदगी होने पर पुलभट्टा पुलिस को सूचना दी गई।

सूचना पर पुलभट्टा पुलिस ने मौके पर पहुंच कर क्लीनिक के बाहर सुरक्षा की कमान संभाल ली। दोनों क्लीनिक को एसओटीएफ व ओषधि विभाग की टीम ने अपने कब्जे में ले लिया। जिसके चलते क्लीनिक में किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं जाने दिया गया। क्लीनिक के अंदर दो अलग टीमें वहां से मिली नशीली दवाओं की गणना के कार्य में लगी रही।