किच्छा के दोपहरिया में दो क्लीनिक में छापा, भारी मात्रा में प्रतिबंधित दवाएं बरामद
किच्छा के दोपहरिया गांव में एसओटीएफ और फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की टीम ने दो क्लीनिकों पर छापा मारा। इन क्लीनिकों की आड़ में प्रतिबंधित दवाओ ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, किच्छा । एसओटीएफ व फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की टीम ने ग्राम दोपहरिया में क्लीनिक की आड़ में प्रतिबंधित दवाओं का काला सच उजागर कर दिया। टीम ने दोपहरिया में लोगों को जीवन दान देने की आड़ में चल रहे दो क्लीनिक में छापा मार कर वहां से प्रतिबंधित दवाओं का जखीरा बरामद कर लिया है। बरामद दवाओं से स्पष्ट है कि क्लीनिक की आड़ में नशीली दवाओं का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा था और किसी को इसकी भनक तक नहीं लग पाई।
पुलभट्टा थाना अंतर्गम ग्राम दोपहरिया में दो झोलाछाप चिकित्सकों द्वारा क्लीनिक की आड़ में प्रतिबंधित दवाएं बेचने की सूचना पर बुधवार दोपहर फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन व स्पेशल आपरेशन टास्क फोर्स की टीम ने ग्राम दोपहरिया में छापेमारी की। छापेमारी में नशीली दवाओं की बरामदगी होने पर पुलभट्टा पुलिस को सूचना दी गई।
सूचना पर पुलभट्टा पुलिस ने मौके पर पहुंच कर क्लीनिक के बाहर सुरक्षा की कमान संभाल ली। दोनों क्लीनिक को एसओटीएफ व ओषधि विभाग की टीम ने अपने कब्जे में ले लिया। जिसके चलते क्लीनिक में किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं जाने दिया गया। क्लीनिक के अंदर दो अलग टीमें वहां से मिली नशीली दवाओं की गणना के कार्य में लगी रही।
वरिष्ठ औषधि निरीक्षक ऊधम सिंह नगर नीरज कुमार सहित चंपावत की औषधि निरीक्षक पूजा रानी, नैनीताल की औषधि निरीक्षक हर्षिता की अगुवाई में टीम बरामद प्रतिबंधित दवाओं की गणना कार्य में शाम तक लगी रही।
वहीं बुधवार शाम को औषधि विभाग ने एक क्लीनिक संचालक पूरन लाल पुत्र नेत राम व हरप्रसाद पुत्र निवासी ग्राम दोपहरिया थाना पुलभट्टा को बरामद प्रतिबंधित दवाओं के साथ पुलभट्टा पुलिस के सुपुर्द कर दिया। पुलभट्टा पुलिस ने देर शाम दोनों के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी पंजीकृत करने की तैयारी कर रही है।
