Bulldozer Action: उत्तराखंड के किच्छा में अवैध कॉलोनी पर चला बुलडोजर, मचा हड़कंप!

जागरण संवाददाता, किच्छा । जिला विकास प्राधिकरण की टीम ने सिरोली कला में विकसित की अवैध कालोनी की सड़कें दो बुलडोजर लगा ध्वस्त कर दी। इस दौरान अवैध निर्माण चिन्हित कर उनके विरुद्ध कार्रवाई की तैयारी तेज कर दी है।

गुरुवार को जिला विकास प्राधिकरण की टीम ने सिरोली कला में स्टाम्प पेपर पर खरोद फरोख्त का मामला सामने आया था। इस दौरान विकास प्राधिकरण की टीम बिना किसी तैयारी के पहुंची थी। शुक्रवार को विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष जय किशन, सचिव पंकज उपाध्याय, एसडीएम गौरव पांडेय के साथ सिरोली कला पहुंच गए।