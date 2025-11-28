Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bulldozer Action: उत्तराखंड के किच्छा में अवैध कॉलोनी पर चला बुलडोजर, मचा हड़कंप!

    By Jagran News Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 04:00 PM (IST)

    उत्तराखंड के किच्छा में प्रशासन ने अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर चलाकर बड़ी कार्रवाई की। इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया और लोगों में अफरा-तफरी मच गई। प्रशासन ने पहले ही अवैध निर्माण करने वालों को नोटिस जारी किया था, जिसके बाद भी निर्माण जारी रखने पर यह कार्रवाई की गई।

    prefferd source google
    Hero Image

    अवैध कालोनी की सड़कें दो बुलडोजर लगा ध्वस्त कर दी। जागरण

    जागरण संवाददाता, किच्छा । जिला विकास प्राधिकरण की टीम ने सिरोली कला में विकसित की अवैध कालोनी की सड़कें दो बुलडोजर लगा ध्वस्त कर दी। इस दौरान अवैध निर्माण चिन्हित कर उनके विरुद्ध कार्रवाई की तैयारी तेज कर दी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गुरुवार को जिला विकास प्राधिकरण की टीम ने सिरोली कला में स्टाम्प पेपर पर खरोद फरोख्त का मामला सामने आया था। इस दौरान विकास प्राधिकरण की टीम बिना किसी तैयारी के पहुंची थी। शुक्रवार को विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष जय किशन, सचिव पंकज उपाध्याय, एसडीएम गौरव पांडेय के साथ सिरोली कला पहुंच गए।

    इस दौरान पूर्व में चिन्हित की गई अवैध कालोनी की सड़कों को ध्वस्त करने की कार्रवाई की। इस दौरान दो भवन सील किये है, एक का मूल भूत ढांचा तोड़ दिया वही फरहान मलिक की भूमि में विकसित की गई कालोनी की सड़कें ध्वस्त कर दी।

    सचिव प्राधिकरण व एडीएम पंकज उपाध्याय ने कहा कर्मचारियों की संलिप्तता की जांच की जाएगी। 650 स्टाम्प पर खरीदे भवनों का सत्यापन किया जा रहा है।

    यह भी पढ़ें- Bulldozer Action: देहरादून डीएम की अफसरों को चेतावनी, नहीं हटा अतिक्रमण तो रुकेगी सैलरी; होंगे सस्‍पेंड

    यह भी पढ़ें- Bulldozer Action: देहरादून की मलिन बस्तियों पर चलेगा बुलडोजर, हजारों परिवारों में डर; पुनर्वास का इंतजार

    यह भी पढ़ें- देहरादून में फैल रहा सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों का 'जाल', इन इलाकों में Bulldozer Action की तैयारी