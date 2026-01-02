Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    अंकिता भंडारी हत्याकांड पर कांग्रेस का हल्‍लाबोल, शनिवार को होगा प्रदर्शन

    By Khemraj Verma Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 05:30 PM (IST)

    अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर महानगर कांग्रेस कमेटी 3 जनवरी को काशीपुर में उपजिलाधिकारी कार्यालय ...और पढ़ें

    Hero Image

    महानगर कांग्रेस कमेटी की तरफ से उपजिलाधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। जागरण

    जागरण संवाददाता, काशीपुर । बुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच एवं दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदेश भर में संचालित आंदोलन के क्रम में आगामी कल 3 जनवरी को सुबह 11 बजे महानगर कांग्रेस कमेटी की तरफ से उपजिलाधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    महानगर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष अलका पाल ने नगर व क्षेत्र के समस्त कांग्रेसजन, पदाधिकारी, पार्षदगण, अनुसांगिक संगठनों के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं से नियत समय पर पहुंचने अपनी सहभागिता निभागने का आह्वान किया है।

    यह भी पढ़ें- अंकिता भंडारी केस : दून पुलिस का एक्शन, पूर्व विधायक सुरेश राठौर के घर चस्पा किया नोटिस

    यह भी पढ़ें- अंकिता हत्याकांड: वायरल वीडियो पर भाजपा का बड़ा बयान, ' सबूत मिलने पर सरकार हर जांच को तैयार'

    यह भी पढ़ें- अंकिता भंडारी केस: उर्मिला सनावर को दो और नोटिस, तलाश में उत्तराखंड एसटीएफ भी शामिल