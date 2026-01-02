जागरण संवाददाता, काशीपुर । बुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच एवं दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदेश भर में संचालित आंदोलन के क्रम में आगामी कल 3 जनवरी को सुबह 11 बजे महानगर कांग्रेस कमेटी की तरफ से उपजिलाधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा।