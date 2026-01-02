अंकिता भंडारी हत्याकांड पर कांग्रेस का हल्लाबोल, शनिवार को होगा प्रदर्शन
अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर महानगर कांग्रेस कमेटी 3 जनवरी को काशीपुर में उपजिलाधिकारी कार्यालय ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, काशीपुर । बुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच एवं दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदेश भर में संचालित आंदोलन के क्रम में आगामी कल 3 जनवरी को सुबह 11 बजे महानगर कांग्रेस कमेटी की तरफ से उपजिलाधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा।
महानगर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष अलका पाल ने नगर व क्षेत्र के समस्त कांग्रेसजन, पदाधिकारी, पार्षदगण, अनुसांगिक संगठनों के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं से नियत समय पर पहुंचने अपनी सहभागिता निभागने का आह्वान किया है।
यह भी पढ़ें- अंकिता भंडारी केस : दून पुलिस का एक्शन, पूर्व विधायक सुरेश राठौर के घर चस्पा किया नोटिस
यह भी पढ़ें- अंकिता हत्याकांड: वायरल वीडियो पर भाजपा का बड़ा बयान, ' सबूत मिलने पर सरकार हर जांच को तैयार'
यह भी पढ़ें- अंकिता भंडारी केस: उर्मिला सनावर को दो और नोटिस, तलाश में उत्तराखंड एसटीएफ भी शामिल
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।