अंकिता भंडारी केस: उर्मिला सनावर को दो और नोटिस, तलाश में उत्तराखंड एसटीएफ भी शामिल

जागरण संवाददाता, हरिद्वार। अंकिता भंडारी हत्याकांड में भाजपा नेताओं की भूमिका को लेकर दावों से सनसनी फैलाने वाली अभिनेत्री उर्मिला सनावर पर कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है। पुलिस ने गुरुवार को ज्वालापुर और झबरेड़ा में दर्ज मुकदमों को लेकर भी उसके घर पहुंचकर दो नोटिस चस्पा कर दिए।

तीन नोटिस जारी होने के बावजूद उर्मिला अभी तक पुलिस के सामने पेश नहीं हुई है। ऐसे में उर्मिला एक-दो दिन में यदि सामने नहीं आती है तो पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए कोर्ट से वारंट भी ले सकती है। सूत्र बताते हैं कि उर्मिला की तलाश में अब उत्तराखंड एसटीएफ को भी लगा दिया गया है।

भाजपा से निष्कासित पूर्व विधायक सुरेश राठौर और खुद को उनकी पत्नी बताने वाली अभिनेत्री उर्मिला सनावर के ऑडियो ने पूरे प्रदेश में हलचल मचाई हुई है। बातचीत में उर्मिला और सुरेश राठौर चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में भाजपा नेताओं की भूमिका का जिक्र करते सुने जा रहे हैं।

हत्याकांड में भाजपा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम का नाम घसीटने के बाद शिरोमणि गुरु रविदास विश्व महापीठ के अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार की ओर से बहादराबाद थाने में उर्मिला व सुरेश के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। इस केस में पुलिस उर्मिला को नोटिस जारी कर चुकी है। अब पुलिस ने ज्वालापुर कोतवाली और झबरेड़ा थाने में दर्ज मुकदमों में भी उर्मिला को नोटिस जारी कर दिया है। गुरुवार को दो अलग-अलग टीमों ने सहारनपुर पहुंचकर उर्मिला के घर पर नोटिस चस्पा किए।

ऐसा बताया जा रहा है कि उर्मिला दो दिन के भीतर पुलिस के सामने नहीं आती है तो कोर्ट से गिरफ्तारी के वारंट जारी कराने की तैयारी है। दूसरी तरफ, सूत्र यह भी दावा कर रहे हैं कि उर्मिला की तलाश में अब एसटीएफ को भी शामिल कर दिया गया है। उर्मिला और सुरेश राठौर अचानक कहां भूमिगत हो गए हैं, इसको लेकर कई तरह की चर्चाएं बनी हुई हैं।