अंकिता भंडारी हत्याकांड : पूर्व CM हरीश रावत बोले- सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में हो मामले की सीबीआइ जांच

संवाद सहयोगी जागरण डोईवाला : अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकालकर न्याय की मांग की। इस मामले में सामने आ रहे कथित वीआइपी व अन्य लोगों की गिरफ्तारी की मांग को भी उठाई। कैंडल मार्च के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि अंकिता भंडारी की हत्या एक जघन्य अपराध है। उसमें शामिल सभी आरोपितों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मामले की जांच सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की निगरानी में सीबीआइ से कराई जाए।

ब्लाक प्रमुख गौरव सिंह ने कहा कि अंकिता भंडारी की हत्या के दोषियों को सख्त सजा दिलाने के लिए कांग्रेस संघर्ष करेगी। सरकार को इस मामले में राजनीति नहीं बल्कि पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना चाहिए। परवादून कांग्रेस जिलाध्यक्ष मोहित उनियाल व नगर अध्यक्ष करतार नेगी ने कहा कि इस हत्याकांड ने पूरे समाज को झकझोर दिया है।