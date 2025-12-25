दुष्यंत गौतम ने अंकिता हत्याकांड में उन्हें लेकर वायरल खबरों को बताया गलत, सचिव गृह को लिखा पत्र

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून: भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने अंकिता भंडारी हत्याकांड में उन्हें लेकर मीडिया व इंटरनेट मीडिया में प्रसारित खबरों पर आपत्ति जताई है। सचिव गृह शैलेश बगौली को पत्र लिखकर उन्होंने इंटरनेट प्लेटफार्म, फेसबुक, मेटा, इंस्टाग्राम व यू-ट्यूब चैनलों में प्रसारित खबरों को असत्य व मनगढ़ंत बताते हुए इस तरह की सामग्री को हटाने और इसके प्रसार पर रोक लगाने का भी अनुरोध किया है।



भाजपा प्रदेश प्रभारी को लेकर इस समय इंटरनेट मीडिया में कई आडियो व वीडियो प्रसारित हो रहे हैं। इसमें उन पर कई तरह की टिप्पणियां की जा रही हैं। इस पर भाजपा प्रदेश प्रभारी ने सचिव गृह को पत्र लिखा है।

इसमें भाजपा प्रदेश प्रभारी ने कहा है कि वह एक सामाजिक और राजनीतिक व्यक्ति हैं। उनकी समाज में लंबे समय से प्रतिष्ठा है। हाल ही में उनके संज्ञान में यह आया है कि एक आपराधिक षडयंत्र के तहत कुछ निर्लज्ज व बेशर्म आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों ने असत्य व मनगढ़ंत आडियो तैयार किया है और इसे दुर्भावनापूर्वक मीडिया व इंटरनेट मीडिया में प्रचारित व प्रसारित कर रहे हैं।