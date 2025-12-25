उर्मिला सनावर और EX MLA सुरेश राठौर पर मुकदमा, अंकिता हत्याकांड को लेकर अफवाह और अश्लील पोस्ट करने का आरोप

जागरण संवाददाता, देहरादून: बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर इंटरनेट मीडिया पर झूठी अफवाह फैलाने, महिला की छवि धूमिल करने और जान से मारने की धमकी देने के गंभीर आरोपों में थाना नेहरू कालोनी में मुकदमा दर्ज किया गया है।

पूर्व जिला पंचायत सदस्य एवं सामाजिक कार्यकर्ता आरती गौड़ ने पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया है कि उर्मिला सनावर नाम की महिला पहले भी झूठे आरोप लगाकर लोगों को फंसाती रही है। आरती गौड़ की शिकायत के अनुसार, उर्मिला सनावर निवासी गोविंद नगर सहारनपुर और सुरेश राठौर पूर्व विधायक ज्वालापुर द्वारा इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म फेसबुक पर उनके खिलाफ तथ्यविहीन, भ्रामक और अश्लील सामग्री लगातार पोस्ट की जा रही है। शिकायत में कहा गया है कि अभियुक्तों ने एक आडियो पोस्ट किया है, जिसमें उनके विरुद्ध महिला अस्मिता से जुड़े आपत्तिजनक शब्दों और गालियों का प्रयोग किया गया है। साथ ही उनका नाम विभिन्न राजनीतिक व्यक्तियों से जोड़कर जानबूझकर बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है।

आरती गौड़ ने आरोप लगाया कि उर्मिला सनावर उन्हें पिछले लगभग तीन वर्षों से मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रही है। कई बार जान से मारने, एआइ तकनीक से अश्लील वीडियो वायरल करने और आत्महत्या के लिए उकसाने जैसी धमकियां दी जा चुकी हैं।

तहरीर में यह भी आरोप है कि अभियुक्त महिला ने पूर्व में झूठा एससी एसई एक्ट और मारपीट का मुकदमा दर्ज कराकर समझौते के नाम पर अवैध धनराशि की मांग की। पैसे न देने पर अंकिता भंडारी हत्याकांड जैसे संवेदनशील मामले में फंसाने की धमकी दी गई।

शिकायत के अनुसार, अंकिता भंडारी हत्याकांड जैसे संवेदनशील विषय को लेकर झूठी अफवाह फैलाकर स्थानीय लोगों की भावनाएं भड़काने और शिकायतकर्ता के साथ मारपीट अथवा नुकसान पहुंचाने की साजिश रची जा रही है। आरोप है कि उनका आधार कार्ड और मोबाइल नंबर भी वायरल कराया गया, जिसके बाद से उन्हें लगातार धमकियाँ मिल रही हैं। आरती गौड़ ने पुलिस को बताया कि उर्मिला सनावर के खिलाफ पहले से ही देहरादून के नेहरू कालोनी थाने, हरिद्वार के थाना रानीपुर और थाना बहादराबाद में अश्लील सामग्री पोस्ट करने और धार्मिक-जातीय उन्माद फैलाने से जुड़े मामले दर्ज हैं, जो वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन हैं।