अभिनेत्री उर्मिला बाल संवारने वाले वीडियो से आई विवादों में, EX MLA सुरेश राठौर संग काठमांडू में शादी का किया दावा

जागरण संवाददाता, हरिद्वार: सहारनपुर निवासी अभिनेत्री उर्मिला सनावर सबसे पहले 2024 में पूर्व विधायक सुरेश राठौर के साथ वीडियो बनाकर सुर्खियों में आई। जिसमें राठौर कंघी लेकर अभिनेत्री के बाल संवारते नजर आए थे। इसके बाद से सुरेश राठौर और उर्मिला के बीच आरोप-प्रत्यारोप और मुकदमेबाजी का दौर जारी है।

साल 2024 में ही अभिनेत्री उर्मिला सनावर ने काठमांडू नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर की एक तस्वीर फेसबुक पर पोस्ट करते हुए सुरेश राठौर से शादी का दावा किया था। फोटो में सुरेश राठौर और उर्मिला के गले में माला भी नजर आ रही थी।

इसके बाद से उर्मिला फोटो, वीडियो और सार्वजनिक तौर पर सुरेश राठौर को अपना पति बताती आ रही हैं। इतना ही नहीं, उर्मिला ने अभी तक फेसबुक पर खुद को सुरेश राठौर की धर्म पत्नी लिखने के साथ ही अपने नाम के साथ भी सुरेश राठौर जोड़ा है, जबकि सुरेश राठौर ने पिछले साल उर्मिला सनावर व कुछ अन्य आरोपितों पर ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाते हुए ज्वालापुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया।

इसके बाद उर्मिला सनावर ने भी सुरेश राठौर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और उनके परिवार के सदस्यों तक पर गंभीर आरोप लगा डाले। पिछले दिनों कथित तौर पर पूर्व विधायक की बेटी से जुड़ा वीडियो प्रसारित होने के बाद विवाद और बढ़ गया।

राठौर की बेटी ने भी उर्मिला सनावर व अन्य के खिलाफ रानीपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर जेल भिजवाया। जबकि उर्मिला की भूमिका की जांच अभी चल रही है। आरती गौड़ की एंट्री से बढ़ा विवाद

पौड़ी जिले के दुगड्डा से भाजपा की जिला पंचायत सदस्य रही आरती गौड़ और अभिनेत्री उर्मिला सनावर के बीच सुरेश राठौर को लेकर कई महीने तक विवाद चला। इंटरनेट मीडिया पर आरोप-प्रत्यारोप से शुरू हुआ विवाद तब और जोर पकड़ गया, जब आरती गौड़ अपनी कुछ समर्थकों के साथ सहारनपुर में उर्मिला राठौर के घर पहुंच गई।

अभिनेत्री अपने घर पर नहीं मिली, लेकिन शिकायत पर पुलिस ने आरती व अन्य महिलाओं को उर्मिला के घर से निकालकर हिरासत में लिया। ताजा मामले में फिर से उर्मिला, सुरेश राठौर और आरती गौड़ के बीच जबानी जंग जारी है।