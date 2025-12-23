Language
    अंकिता हत्याकांड को लेकर विपक्ष के दावों की EX MLA ने निकाली हवा, बोले- कांग्रेस व उर्मिला ने AI से बनाई आडियो क्लिप

    By Mehtab Alam Edited By: Sunil Negi
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 09:42 PM (IST)

    हरिद्वार में, भाजपा के निष्कासित पूर्व विधायक सुरेश राठौर ने अंकिता भंडारी हत्याकांड में विपक्ष के दावों को खारिज करते हुए कहा कि वायरल ऑडियो क्लिप एआ ...और पढ़ें

    Hero Image

    प्रेस कान्फ्रेंस में अपनी बात रखते पूर्व विधायक सुरेश राठौर: जागरण

    जागरण संवाददाता, हरिद्वार: इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित आडियो क्लिप में प्रदेश के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर विपक्ष की ओर से उछाले जा रहे दावों की पोल अब खुलकर सामने आने लगी है। भाजपा से निष्कासित पूर्व विधायक सुरेश राठौर ने बुधवार को मीडिया के सामने आकर आरोप लगाया कि आडियो क्लिप एआइ (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) से बनाई गई है।

    आरोप लगाया कि कांग्रेस ने उर्मिला सनावर के साथ मिलकर पूरी साजिश रची है। उनकी आवाज को कापी कर भाजपा नेताओं को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है।

    मंगलवार को प्रेस वार्ता में पूर्व विधायक सुरेश राठौर ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि इस संबंध में कोई कोर्ट का फैसला नहीं आया है, कोई दल राजनीतिक लाभ लेने के लिए फर्जी आडियो बनवाकर इस तरह का काम करता है तो हम उसकी निंदा करते हैं।

    आरोप लगाया कि कांग्रेस ने उर्मिला से सांठ-गांठ कर आडियो बनवाई है। आडियो की साइबर जांच कराई जाए और दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। पूर्व विधायक ने इसे एक गहरा राजनीतिक षड्यंत्र बताते हुए कहा कि सत्य जल्द ही सबके सामने आएगा।

    सुरेश राठौर ने कहा कि गैर कानूनी तरीके से एआइ से बनाई गई आडियो में उर्मिला सनावर जानबूझकर उन्हें बदनाम करने के लिए अनर्गल आरोप लगा रही हैं। जानबूझकर भाजपा के देश व प्रदेश के नेताओं का नाम घसीटा जा रहा है।

    स्पष्ट किया कि आडियो में उनकी आवाज नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि एआइ का सहारा लेकर उनकी आवाज को कापी किया गया है। मांग करते हुए कहा कि उर्मिला के मोबाइल की फारेंसिक जांच होनी चाहिए। जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो सके।

    भाजपा को बताया मां, कांग्रेस पर हमला

    सुरेश राठौर ने कहा कि भाजपा मेरी मां है। छह अप्रैल 1980 से मैं भाजपा कार्यकर्ता के रूप में काम करता आ रहा हूं। इससे पहले स्वयंसेवक के रूप में काम किया है। जब तक जीवित हूं, भाजपा को अपना मानते हुए काम करता रहूंगा।

