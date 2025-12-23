Language
    Ranikhet: पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा बोले, अंकिता हत्याकांड में गट्टू नामक VIP से कब करेंगे पूछताछ

    By Deep Bora Edited By: Sunil Negi
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 06:33 PM (IST)

    उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के रानीखेत में पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा ने अंकिता हत्याकांड में 'गट्टू' नामक वीआइपी से पूछताछ करने की मांग क ...और पढ़ें

    Hero Image

    नगर स्थित एक होटल सभागार में प्रेस वार्ता करते पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष माहरा। 

    संस, जागरण. रानीखेत: जिहादियों को समर्थन व राज्य की डेमोग्राफी बदलने में हाथ संबंधी मुख्यमंत्री के बयान से कांग्रेस भड़क उठी है। पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष तथा राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष आमंत्रित सदस्य करन सिंह माहरा ने कहा कि उत्तराखंड में बढ़ते महिला अपराध, दुष्कर्म व हत्या, पेपरलीक, भ्रष्टाचार व महंगाई जैसे बुनियादी मुद्दों से आमजन का ध्यान भटकाने के लिए धामी सरकार सुनियोजित तरीके से जिहाद का शिगूफा छोड़ उत्तराखंड का सौहार्द बिगाड़ने पर तुली है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    माहरा ने गंभीर सवाल उठाया कि अंकिता हत्याकांड में जिस गट्टू नाम के वीआइपी की बात सामने आई है, धामी सरकार पूछताछ कर कार्रवाई करेगी। जिस महिला ने सबूत होने का दावा किया है, उसे सुरक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। माहरा ने सीएम के रानीखेत दौर को निराशाजनक करार देते हुए कहा कि वह यहां स्वास्थ्य जैसी मूलभूत समस्याओं पर बोले ही नहीं।

    नगर स्थित एक होटल सभागार में मंगलवार को पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष माहरा ने धामी सरकार को घेरा। दो दिनी रानीखेत दौरे को मायूस करने वाला बताया। कहा कि सीएम कोई नई घोषणा नहीं कर सके। उन्हीं की सरकार में रानीखेत समेत चार नए जिलों की घोषणा, रानीखेत सिविल क्षेत्र का पालिका में विलय जैसे मुद्दों पर न तो मुख्यमंत्री बोले, ना ही विधायक ने ही बात रखी।

    माहरा ने कहा कि कोरोनाकाल में उन्होंने नागरिक चिकित्सालय में 50 लाख की विधायक निधि से आक्सीन प्लांट लगवाया। दो तीन दिन चला। फिर ठप। सीटी स्कैन मशीन धूल फांक रही।


    आगे कहा कि बहुप्रतीक्षित बयेड़ी पंपिंग पेयजल योजना के निर्माण को 17 में से मात्र छह करोड़ ही दिए हैं। बीते तीन वर्षों से यह योजना अधर में है। हरीश रावत सरकार की अल्मोड़ा में बैठी कैबिनेट में स्वीकृत स्टेडियम पर चुप्पी साध विधायक डा. प्रमोद नैनवाल सीएम से एनसीसी मैदान के लिए तीन करोड़ की घोषणा कराते हैं।

    पूछा कि ढाई वर्ष पूर्व से जो तीन करोड़ डंप पड़े है़ं, उसका क्यसा होगा। माहरा ने रानीझील के सुंदरीकरण की घोषणा को हवाई करार देते हुए कहा कि पूर्व में स्वीकृत 15 लाख रुपये कहां गए। इस दौरान पालिकाध्यक्ष अरुण रावत, कार्यकारी अध्यक्ष पंकज जोशी, गोपाल देव, कुलदीप कुमार, चंदन बिष्ट, दीपक पंत, सोनू सिद्दीक़ी आदि मौजूद रहे।

