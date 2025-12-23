पूर्व सीएम हरीश रावत ने भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ दी तहरीर, AI वीडियो से छवि को धूमिल करने का आरोप

जागरण संवाददाता, देहरादून: कांग्रेस नेता व पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने नेहरू कालोनी थाने पहुंचकर भाजपा नेताओं के विरुद्ध तहरीर दी। उन्होंने भाजपा नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की।

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा ने एआइ वीडियो के जरिये उनकी छवि को धूमिल करने का काम किया है। उनका एआइ वीडियो जिस प्रकार से प्रचारित किया गया है, वह एक षड्यंत्र के तहत किया गया है। जिसके लिए उनकी मांग है कि भाजपा नेताओं पर कार्रवाई की जाए।