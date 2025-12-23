Language
    पूर्व सीएम हरीश रावत ने भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ दी तहरीर, AI वीडियो से छवि को धूमिल करने का आरोप

    By SOBAN SINGHEdited By: Sunil Negi
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 03:48 PM (IST)

    कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भाजपा नेताओं के खिलाफ नेहरू कॉलोनी थाने में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने भाजपा नेताओं पर एआई वीडियो के म ...और पढ़ें

    नेहरू कालोनी थाने में तहरीर देते कांग्रेस नेता व पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत।

    जागरण संवाददाता, देहरादून: कांग्रेस नेता व पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने नेहरू कालोनी थाने पहुंचकर भाजपा नेताओं के विरुद्ध तहरीर दी। उन्होंने भाजपा नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की।

    पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा ने एआइ वीडियो के जरिये उनकी छवि को धूमिल करने का काम किया है। उनका एआइ वीडियो जिस प्रकार से प्रचारित किया गया है, वह एक षड्यंत्र के तहत किया गया है। जिसके लिए उनकी मांग है कि भाजपा नेताओं पर कार्रवाई की जाए।

    पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो वह भाजपा कार्यालय पर धरना देने के लिए मजबूर हो जाएंगे। पूर्व सीएम ने कहा कि भाजपा के आफिशियल पेज पर उनका एआइ वीडियो प्रसारित किया गया है। इसे उनके कई नेता शेयर कर चुके है। इस दौरान कांग्रेस के कई नेता मौजूद रहे।

