उत्तराखंड के पूर्व CM हरीश रावत का बड़ा बयान, कहा- संचार एप से नागरिकों की जासूसी करना चाहती है केंद्र सरकार

संवाद सूत्र, जागरण सहारनपुर। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य हरीश रावत ने कहा कि केंद्र की एनडीए सरकार संचार एप के माध्यम से नागरिकों की निजी जिंदगी में दखल देने का प्रयास कर रही है। इंडिया गठबंधन सरकार के प्रयासों का संसद से सड़क तक विरोध करेगा।

बुधवार को देहरादून से इकबालपुर जाते हुए छुटमलपुर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव एडवोकेट मुजतबा मलिक के आवास पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि भाजपा सरकार संचार ऐप के माध्यम से लोगों की अभिव्यक्ति के अधिकार को छीनने का प्रयास कर रही है।

उन्होंने कहा कि मोबाइल में इस प्रकार के ऐप को आवश्यक बनाकर कानून का भी दुरुपयोग किया जा रहा है जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। देश में धर्म तथा हिन्दू मुस्लिम के नाम पर लोगों को लड़वाकर देशहित के असली मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा है।