सीएम योगी के निर्देश पर बांग्लोदशी रोहिंग्या घुसपैठियों पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी, खुफिया एजेंसियां अलर्ट

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद रोहिंग्या की घुसपैठ को लेकर पुलिस और खुफिया विभाग अलर्ट हो गया है। चप्पे-चप्पे पर चौकसी बरती जा रही है। शहर के बॉर्डर पर भी आने-जाने वाले संदिग्ध लोगों पर पैनी नजर रखी जा रही है।

इसके अलावा जनसेवा केंद्रों से भी डाटा जुटाया जा रहा है। कितने लोगों के कार्ड बनाए गए? क्योंकि पहले भी फर्जी तरीके से बांग्लादेशी रोहिंग्यां के कार्ड बनाने के मामले में जनसेवा केंद्रों पर एनआईए और एटीएस की संयुक्त टीम छापामारी कर कई आरोपितों को पकड़ चुकी है।

इसके अलावा देवबंद में वर्ष 2024 में दो बांग्लादेशी रोहिंग्यां भी एनआईए और एटीएस की टीम पकड़ चुकी है। फिलहाल शहर में करीब 15 रोहिंग्यां रह रहे हैं, जिनके शारणार्थी कार्ड बने हुए हैं।



डिटेंशन सेंटर बनाने पर मंथन मुख्यमंत्री ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को प्रथम चरण में डिटेंशन सेंटर बनाने के निर्देश दिए हैं। ताकि पकड़े जाने वाले बांग्लादेशी रोहिंग्या को रखा जा सके और उनसे पूछताछ की जा सके। डिटेंशन सेंटर को लेकर अधिकारी मंथन कर रहे हैं। जल्द ही इस पर भी कार्य शुरू होगा।



रोहिग्यां और बांग्लोदश के आधार कार्ड बनाने वालों पर हो चुकी कार्रवाई

23 अगस्त को एटीएस ने सहारनपुर में जनसेवा केंद्र पर सरगना समेत आठ लोगों को गिरफ्तार किया था। ये लोग बांग्लोदशी, रोहिंग्या और नेपाल के नागरिकों के फर्जी तरीके से आधार कार्ड बनवाते थे। इसके अलावा बेहट थाना क्षेत्र के जनसेवा केंद्र पर भी रोहिंग्या के आधर कार्ड बनवाने को लेकर छापमारी भी की जा चुकी है। बेहट के मुहल्ला गाड़ान से आसिफ, सागर, राजेश उर्फ राजू को गिरफ्तार किया था।



देवबंद से दो रोहिंग्या पकड़े जा चुके