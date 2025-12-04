Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सीएम योगी के निर्देश पर बांग्लोदशी रोहिंग्या घुसपैठियों पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी, खुफिया एजेंसियां अलर्ट

    By Sanju Kumar Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 07:32 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेशानुसार बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की तैयारी चल रही है। रोहिंग्या की ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

     सीएम योगी के निर्देश पर बांग्लोदशी रोहिंग्या घुसपैठियों पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी

    जागरण संवाददाता, सहारनपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद रोहिंग्या की घुसपैठ को लेकर पुलिस और खुफिया विभाग अलर्ट हो गया है। चप्पे-चप्पे पर चौकसी बरती जा रही है। शहर के बॉर्डर पर भी आने-जाने वाले संदिग्ध लोगों पर पैनी नजर रखी जा रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसके अलावा जनसेवा केंद्रों से भी डाटा जुटाया जा रहा है। कितने लोगों के कार्ड बनाए गए? क्योंकि पहले भी फर्जी तरीके से बांग्लादेशी रोहिंग्यां के कार्ड बनाने के मामले में जनसेवा केंद्रों पर एनआईए और एटीएस की संयुक्त टीम छापामारी कर कई आरोपितों को पकड़ चुकी है।

    इसके अलावा देवबंद में वर्ष 2024 में दो बांग्लादेशी रोहिंग्यां भी एनआईए और एटीएस की टीम पकड़ चुकी है। फिलहाल शहर में करीब 15 रोहिंग्यां रह रहे हैं, जिनके शारणार्थी कार्ड बने हुए हैं।

    डिटेंशन सेंटर बनाने पर मंथन

    मुख्यमंत्री ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को प्रथम चरण में डिटेंशन सेंटर बनाने के निर्देश दिए हैं। ताकि पकड़े जाने वाले बांग्लादेशी रोहिंग्या को रखा जा सके और उनसे पूछताछ की जा सके। डिटेंशन सेंटर को लेकर अधिकारी मंथन कर रहे हैं। जल्द ही इस पर भी कार्य शुरू होगा।

    रोहिग्यां और बांग्लोदश के आधार कार्ड बनाने वालों पर हो चुकी कार्रवाई

    23 अगस्त को एटीएस ने सहारनपुर में जनसेवा केंद्र पर सरगना समेत आठ लोगों को गिरफ्तार किया था। ये लोग बांग्लोदशी, रोहिंग्या और नेपाल के नागरिकों के फर्जी तरीके से आधार कार्ड बनवाते थे।

    इसके अलावा बेहट थाना क्षेत्र के जनसेवा केंद्र पर भी रोहिंग्या के आधर कार्ड बनवाने को लेकर छापमारी भी की जा चुकी है। बेहट के मुहल्ला गाड़ान से आसिफ, सागर, राजेश उर्फ राजू को गिरफ्तार किया था।

    देवबंद से दो रोहिंग्या पकड़े जा चुके

    दो दिसंबर को देवबंद में एनआईए और एटीएस की संयुक्त टीम ने छापामारी कर दो राेहिग्यों को हिरासत में लिया था। दोनों आरोपितों की लखनऊ जेल में बंद जमात-ए- मुजाहिद्दीन बांग्लादेश के सदस्य से संपर्क में होने की बात भी सामने आई थी। इन आरोपितों में खलीलुल्लाह पुत्र सईद और रजीबुल्लाह पुत्र सोना अली रोहिग्या शामिल थे।

    यह भी पढ़ें- यूपी में पांचवां सबसे प्रदूषित शहर रहा मेरठ, पीएम 2.5 का स्तर खतरनाक