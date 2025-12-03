यूपी में पांचवां सबसे प्रदूषित शहर रहा मेरठ, पीएम 2.5 का स्तर खतरनाक

जागरण संवाददाता, मेरठ। शहर में हवा की गुणवत्ता खराब हो गई है। रात और दोपहर में वायु की गुणवत्ता एक बार बेहद खराब स्थिति में पहुंच गई। पीएम 2.5 की मात्रा जयभीम नगर में सोमवार की रात आठ बजे से मंगलवार को सुबह 11 बजे तक 400 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से अधिक रही। रात नौ बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक 365 रहा। प्रदेश में मेरठ पांचवां सबसे प्रदूषित शहर रहा।