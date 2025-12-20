Uttarakhand : पूर्व सीएम हरीश रावत बोले- मैं हूं का अर्थ है कि टाइगर अभी जिंदा है
कांग्रेस नेता हरीश रावत ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि 'मैं हूं' का अर्थ है कि टाइगर अभी जिंदा है। उन्होंने कहा कि उनमें अभी भी इतनी शक्ति है कि ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून: प्रदेश कांग्रेस में भले ही पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत सीधे तौर पर सक्रिय नजर न आ रहे हों लेकिन वह अपने बयानों से हमेशा ही सुर्खियों में रहते हैं।
इस बार उन्होंने कहा कि मैं हूं इसका अर्थ है कि टाइगर अभी जिंदा है। भाजपा को निशाने पर लेते हुए उन्होंने कहा कि हरीश रावत में अभी भी इतनी शक्ति है कि भाजपा की लुटिया डुबा सकता है। यदि थोड़ा सा भी हवा में परिवर्तन आया तो देखिएगा कि भाजपा को उत्तराखंड में बुरी तरह पराजित करेंगे।
शुक्रवार को निजी आवास पर पत्रकारों से अनौपचारिक मुलाकात में पूर्व मुख्यमंत्री रावत ने मनरेगा को लेकर भी भाजपा पर निशाना साधा।
उन्होंने कहा कि जहां राम की बात है तो वे भक्तवत्सल राजा राम के भक्त हैं, रघुवंशी हैं। दुनिया के अंदर राम के सबसे बड़े भक्त महात्मा गांधी थे। जिन्होंने, देश को रघुपति राघव राजा राम जैसा अमूल्य भजन दिया।
उन्होंने कहा कि राम ने हमेशा अपने भक्तों को आगे रखा है और भाजपा उनके भक्त का नाम समाप्त कर रही हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि आजाद भारत में किसी ने कल्पना की थी कि महात्मा गांधी के नाम पर कोई योजना हो और उसे समाप्त कर दिया जाएगा।
भाजपा मनरेगा का नाम बदलकर केवल महात्मा गांधी का नाम समाप्त नहीं कर रही है है बल्कि ग्राम सरकार की परिकल्पना को समाप्त कर रही है।
