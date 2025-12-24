ऑडियो-वीडियो मामले में सुरेश राठौर और उर्मिला सनावर पर मुकदमा, रविदास पीठ के अध्यक्ष की छवि धूमिल करने का आरोप

संवाद सूत्र, बहादराबाद। सोशल मीडिया पर कई दिन से विवाद और चर्चाओं का विषय बने ऑडियो-वीडियो को लेकर आखिरकार भाजपा से निष्कासित पूर्व विधायक सुरेश राठौर और उनकी कथित पत्नी उर्मिला सनावर के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। शिरोमणि गुरु रविदास विश्व महापीठ का आरोप है कि भ्रामक ऑडियो-वीडियो से उनके अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष दुष्यंत गौतम की छवि धूमिल की जा रही है, जिस देश भर के रविदासी समाज में रोष है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जान शुरू कर दी है।

हरिद्वार की ज्वालापुर सीट से भाजपा विधायक रहे सुरेश राठौर और खुद को उनकी पत्नी बताने वाली सहारनपुर निवासी अभिनेत्री उर्मिला सनावर के कई ऑडियो-वीडियो ने इंटरनेट मीडिया पर बवाल मचाया हुआ है। इन ऑडियो-वीडियो में प्रदेश के चर्चित अंकित भंडारी हत्याकांड को लेकर कई भाजपा नेताओं पर आरोप प्रत्यारोप लगाए गए हैं। कांग्रेस के विवाद में कूदने से राजनीति भी तेज हो गई है। बुधवार को इस मामले में नया मोड़ आ गया।

शिरोमणि गुरु रविदास विश्व महापीठ के प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार निवासी बोंगला बहादराबाद ने थाना बहादराबाद में तहरीर देकर बताया कि पूर्व विधायक सुरेश राठौर और अभिनेत्री उर्मिला सनावर के भ्रामक ऑडियो-वीडियो से शिरोमणि गुरु रविदास विश्व महापीठ के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष व संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास अखाड़ा के राष्ट्रीय अध्यक्ष दुष्यंत गौतम की सामाजिक छवि को धूमिल करने की मंशा से भ्रामक मिथ्या तथ्यों के आधार पर झूठे बयान दिए जा रहे हैं।

इससे रविदासी समाज में भारी ठेस पहुंची है। आरोप लगाया कि सुरेश राठौर रविदास पीठ में अपना वर्चस्व बनाने के लिए दुष्यंत गौतम से रंजिश रखते हैं। सुरेश राठौर व उर्मिला सनावर की ओर से झूठे अर्नगल आरोप लगाना समस्त रविदास समाज में इनके प्रति रोष व्याप्त होने से वैमनस्य का माहौल है।