EX MLA सुरेश राठौर बोले- कांग्रेस की टूल किट बनी अभिनेत्री उर्मिला सनावर, पार्टी पर लगाया जाए प्रतिबंध

जागरण संवाददाता, हरिद्वार: भाजपा से निष्कासित पूर्व विधायक सुरेश राठौर और उनकी कथित पत्नी अभिनेत्री उर्मिला सनावर का विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। इंटरनेट पर प्रसारित हो रहे आडियो व वीडियो को लेकर लगातार बयानबाजी का दौर चल रहा है।
इन आडियो वीडियो और इस प्रकरण की सीबीआइ जांच की मांग भी उठ रही है। पूर्व विधायक सुरेश राठौर ने कहा कि उर्मिला सनावर कांग्रेस की टूल किट के रूप में इस्तेमाल हो रही है। इसलिए प्रदेश में अराजकता का माहौल बनाने वाली कांग्रेस पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए।
गुरुवार को पत्रकारों से बातचीत में पूर्व विधायक सुरेश राठौर ने आरोप लगाते हुए कहा कि उर्मिला सनावर स्वयं को उनकी पत्नी बताकर सार्वजनिक मंचों और इंटरनेट मीडिया पर उनकी छवि खराब करने का काम कर रही हैं। उन्हें ब्लैकमेल कर रही है, अभी तक 50 लाख रुपये ले चुकी है। इसको लेकर उन्होंने पुलिस को तहरीर भी दी, लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की।
पूर्व विधायक सुरेश राठौर ने कहा कि उर्मिला सनावर उनके परिवार को तोड़ने और उनकी सामाजिक व राजनीतिक छवि को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रही हैं। उनके खिलाफ कालनेमी जैसे शब्दों का प्रयोग कर बदनाम किया गया।
सुरेश राठौर ने आरोप लगाया कि उर्मिला सनावर कांग्रेस के संपर्क में है। उर्मिला सनावर के फोन की फोरेसिंक जांच की जाए। जिससे सामने आ जाएगा कि कांग्रेस के कौन-कौन नेता उर्मिला सनावर से संपर्क कर रहे हैं।
सुरेश राठौर ने कहा कि पूरा प्रकरण कांग्रेस की साजिश है। सब कुछ कांग्रेस के इशारे पर किया जा रहा है। कांग्रेस ने अंकिता भंडारी की मौत को मजाक बनाकर रख दिया है।
सुरेश राठौर ने कहा कि उन्होंने भाजपा के विभिन्न पदों पर रहते हुए हमेशा समाज को जोड़ने का कार्य किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार राज्य में बेहतर कार्य कर रही है। इसलिए कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है।
अपने विरुद्ध दर्ज ताजा मुकदमे को लेकर राठौर ने कहा कि यदि जांच में वह दोषी पाए जाते हैं तो जेल जाने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन पूरे मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच होनी चाहिए।
