EX MLA सुरेश राठौर बोले- कांग्रेस की टूल किट बनी अभिनेत्री उर्मिला सनावर, पार्टी पर लगाया जाए प्रतिबंध

जागरण संवाददाता, हरिद्वार: भाजपा से निष्कासित पूर्व विधायक सुरेश राठौर और उनकी कथित पत्नी अभिनेत्री उर्मिला सनावर का विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। इंटरनेट पर प्रसारित हो रहे आडियो व वीडियो को लेकर लगातार बयानबाजी का दौर चल रहा है।

इन आडियो वीडियो और इस प्रकरण की सीबीआइ जांच की मांग भी उठ रही है। पूर्व विधायक सुरेश राठौर ने कहा कि उर्मिला सनावर कांग्रेस की टूल किट के रूप में इस्तेमाल हो रही है। इसलिए प्रदेश में अराजकता का माहौल बनाने वाली कांग्रेस पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए।

गुरुवार को पत्रकारों से बातचीत में पूर्व विधायक सुरेश राठौर ने आरोप लगाते हुए कहा कि उर्मिला सनावर स्वयं को उनकी पत्नी बताकर सार्वजनिक मंचों और इंटरनेट मीडिया पर उनकी छवि खराब करने का काम कर रही हैं। उन्हें ब्लैकमेल कर रही है, अभी तक 50 लाख रुपये ले चुकी है। इसको लेकर उन्होंने पुलिस को तहरीर भी दी, लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की।