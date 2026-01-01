अंकिता भंडारी हत्याकांड : न्याय की मांग के लिए पैठाणी में उमड़ा राठ क्षेत्र, निकाला संकल्प कैंडल मार्च

जागरण संवाददाता, पौड़ी: नववर्ष 2026 की पूर्व संध्या पर अंकिता भंडारी को न्याय की मांग के लिए पैठाणी में पूरा राठ क्षेत्र उमड़ आया। यहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में हजारों लोगों ने एकजुट होकर संकल्प कैंडल मार्च निकाला।

इस दौरान जनता ने अंकिता के हत्यारों को फांसी दिए जाने, कथित वीआइपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई व सीबीआइ जांच की मांग करते हुए सरकार से त्वरित और निष्पक्ष न्याय की पुरज़ोर आवाज़ उठाई। वहीं विकासखंड कल्जीखाल के घंडियाल में अधिवक्ता नितिन रावत के नेतृत्व में क्षेत्रीय जनता ने कैंडल मार्च निकाल अंकिता भंडारी को न्याय दिलाए जाने की मांग की।

जनपद पौड़ी के पैठाणी में बीते 31 दिसंबर की देर शाम को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में संकल्प कैंडल मार्च निकाली गई। इस दौरान राठ क्षेत्र की जनता के “अंकिता को न्याय दो” और “दोषियों को फांसी दो” के नारों से क्षेत्र गुंजायमान रहा।

इस मौके पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि यह संकल्प कैंडल मार्च न केवल एक श्रद्धांजलि थी, बल्कि सत्ता के संरक्षण में पल रहे अपराध के खिलाफ जनप्रतिरोध का प्रतीक भी बना। उन्होंने सरकार पर प्रकरण में नए खुलासों के बाद सामने आए तथाकथित वीआइपी को सरकार द्वारा बचाए जाने का आरोप लगाया।

कहा कि प्रकरण की देश की शीर्ष अदालत या उत्तराखंड हाईकोर्ट के जज की निगरानी में सीबीआइ जांच की मांग जनता कर रही है। सरकार मूकदर्शक बनी है। सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई से लगातार बच रही है। मार्च निकालने वालों में ज़िला पंचायत सदस्य चैत सिंह, क्षेत्र पंचायत सदस्य मुकेश कुमार, ब्लाक अध्यक्ष मंगल सिंह नेगी, महिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रीति नौडियाल, प्रधान धर्म सिंह असवाल, गब्बर सिंह रावत, प्रधान विनोद आर्य, डबल सिंह आदि शामिल रहे। वहीं विकासखंड कज्लीखाल के घंडियाल में अधिवक्ता नितिन रावत की अगुआई में क्षेत्रीय जनता ने बीती शाम को कैंडल मार्च निकाला।