अंकिता भंडारी केस : दून पुलिस का एक्शन, पूर्व विधायक सुरेश राठौर के घर चस्पा किया नोटिस

जागरण संवाददाता, हरिद्वार: देहरादून पुलिस की एक टीम ने हरिद्वार पहुंचकर पूर्व विधायक सुरेश राठौर के घर पर नोटिस चस्पा किया है। बहादराबाद थाने में दर्ज हुए मुकदमे को लेकर हरिद्वार की पुलिस पहले ही सुरेश राठौर को नोटिस जारी कर चुकी है।

अभी तक तीन अलग-अलग मुकदमों में उर्मिला सनावर को तीन नोटिस और सुरेश राठौर को दो नोटिस हरिद्वार की पुलिस दे चुकी है। लेकिन दोनों का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। ऐसी चर्चाएं हैं कि दोनों गिरफ्तारी से बचने के लिए हाइकोर्ट से स्टे लेने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं।

उर्मिला को दो नोटिस और जारी अंकिता भंडारी हत्याकांड में भाजपा नेताओं की भूमिका को लेकर दावों से सनसनी फैलाने वाली अभिनेत्री उर्मिला सनावर पर कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है। पुलिस ने ज्वालापुर और झबरेड़ा में दर्ज मुकदमों को लेकर भी उसके घर पहुंचकर दो नोटिस चस्पा कर दिए। तीन नोटिस जारी होने के बावजूद उर्मिला अभी तक पुलिस के सामने पेश नहीं हुई है। ऐसे में उर्मिला एक-दो दिन में यदि सामने नहीं आती है तो पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए कोर्ट से वारंट भी ले सकती है।