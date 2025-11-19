Language
    टीचर ने कक्षा चार की छात्रा को बाल खोलकर बेरहमी से पीटा, देर त‍क स्‍कूल में बैठाया; प्रिंसिपल ने मां को धमकाया

    By Virendra Bhandari Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 05:16 PM (IST)

    एक चौंकाने वाली घटना में, एक टीचर ने कक्षा चार की एक छात्रा को बाल पकड़कर बेरहमी से पीटा और उसे स्कूल में देर तक बैठाए रखा। जब छात्रा की मां ने शिकायत करने की कोशिश की, तो प्रिंसिपल ने उन्हें धमकाया। इस घटना ने स्कूल प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं और जांच की मांग की जा रही है।

    मामले में पीड़ित पक्ष ने तहरीर सौंप कार्रवाई की मांग की है। प्रतीकात्‍मक

    जागरण संवाददता, रुद्रपुर। स्कूल गई कक्षा चार की छात्रा को शिक्षिका ने बाल खोलकर बेरहमी से पीट दिया। यही नहीं उसे शाम चार बजे तक स्कूल में ही बैठा दिया। इसकी शिकायत जब प्रधानाचार्य से की गई तो स्कूल से नाम कटवाने की धमकी दी गई। मामले में पीड़ित पक्ष ने तहरीर सौंप कार्रवाई की मांग की है।

    पुलिस के अनुसार, रम्पुरा निवासी राहुल ने बताया कि उसकी 10 साल की पुत्री रम्पुरा स्थित स्कूल में कक्षा चार की छात्रा है। प्रीत विहार निवासी स्कूल की शिक्षिका ने उसकी पुत्री के बाल खोलकर सोमवार को बेरहमी से पीटा। उसके चेहरे पर कई थप्पड़ मारे। इससे उसकी पुत्री के होंठ से खून आ गया।

    शाम चार बजे तक उसे स्कूल में ही रोककर रखा गया। देर तक जब वह घर नहीं पहुंची तो उसकी पत्नी बेटी को लेने गई। स्कूल में उसकी बेटी रो रही थी। उसने अपने साथ हुई घटना की जानकारी दी। इसका पता चलते ही जब उसकी पत्नी प्रिंसिपल आफिस गई और शिकायत की तो उसे धमकाया गया। पुत्री का नाम स्कूल से काटने की धमकी दी गई। राहुल ने पुलिस से बेटी की पिटाई करने वाली शिक्षिका पर कार्रवाई की मांग की है।

    एसएसआइ नवीन बुधानी ने बताया कि शिकायती पत्र मिला है। जांच की जा रही है, इसके बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

     

