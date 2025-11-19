जागरण संवाददता, रुद्रपुर। स्कूल गई कक्षा चार की छात्रा को शिक्षिका ने बाल खोलकर बेरहमी से पीट दिया। यही नहीं उसे शाम चार बजे तक स्कूल में ही बैठा दिया। इसकी शिकायत जब प्रधानाचार्य से की गई तो स्कूल से नाम कटवाने की धमकी दी गई। मामले में पीड़ित पक्ष ने तहरीर सौंप कार्रवाई की मांग की है।

पुलिस के अनुसार, रम्पुरा निवासी राहुल ने बताया कि उसकी 10 साल की पुत्री रम्पुरा स्थित स्कूल में कक्षा चार की छात्रा है। प्रीत विहार निवासी स्कूल की शिक्षिका ने उसकी पुत्री के बाल खोलकर सोमवार को बेरहमी से पीटा। उसके चेहरे पर कई थप्पड़ मारे। इससे उसकी पुत्री के होंठ से खून आ गया।