    फांसी के फंदे से झूलती हुई मिली 18 वर्षीय युवती, क्षेत्र में फैली सनसनी

    By Mohit Kumar Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 05:55 PM (IST)

    रामगढ़ ब्लॉक के छतोला में एक 18 वर्षीय युवती संदिग्ध रूप से फांसी पर लटकी मिली, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत निवासी इतबारी लाल की बेटी निधि कश्यप ने निर्माणाधीन इमारत में यह कदम उठाया। आत्महत्या के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है, पुलिस जांच कर रही है।

    संदिग्ध परिस्थितियों ने फंदे से झूलती मिली युवती। प्रतीकात्‍मक

    संवाद सहयोगी जागरण, भवाली। रामगढ ब्लाक के छतोला में एक 18 वर्षीय युवती फांसी के फंदे से झूलती हुई मिली। जिससे पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरा। और पोस्टमार्टम के लिए नैनीताल भेज दिया।

    पुलिस जानकारी के अनुसार रामगढ ब्लाक के छतोला गांव में एक निर्माणाधीन ईमारत में उत्तर प्रदेश के बरखेरा, पीलीभीत निवासी इतबारी लाल अपने परिवार संग मजदूरी का कार्य कर रहे थे। शनिवार को दोपहर के समय जब परिवार के सदस्य खाना बना रहे थे। तभी इतबारी लाल की 18 वर्षीय पुत्री निधि कश्यप ने फंदे से लटक गई। जिससे पूरा परिवार सदमे में आ गया।

    इसी बीच लोगो ने 108 को सूचना दी। 108 की मदद से युवती को सुयालबाड़ी स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। चौकी इंजार्च खैरना हर्ष बहादुर ने बताया कि युवती ने दुपट्टे से फांसी लगाकर आत्महत्या करने सूचना मिली। जिसपर शव को कब्जे में लेकर पंचनामा शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।

    युवती के स्वजन आत्महत्या के कारण की जानकारी न होने की बात कर रहे है। पोस्टमार्टम के बाद मौत के सही कारणों का पता लगेगा। फिलहाल स्वजनो ने कोई तहरीर नही दी है।