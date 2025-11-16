जागरण संवाददाता, अल्मोड़ा। लमगड़ा ब्लाक के सांगण साहु गांव में घर के अंदर बुजुर्ग महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। बुजुर्ग की हत्या की आंशक जताई जा रही है। बुजुर्ग के दोनों कानों से खून निकल रहा था। बुजुर्ग के गले का गलोबंद भी गायब है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सांगण साहु गांव निवासी मोहन की पत्नी गंगा देवी उम्र 60 वर्ष गांव में अकेले रहती थी। उनका बेटा चढ़ीगढ़ में होटल में काम करता है। जबकि पति मोहन सिंह की लमगड़ा में दुकान है। बताया जा रहा है कि शुक्रवार को बुजुर्ग महिला की अपने स्वजन से बात हुई थी। लेकिन शनिवार को कोई बात नहीं हुई।