Uttarakhand Crime: बच्चे से सिगरेट मंगवाने का विरोध करना पड़ा महंगा, दुकानदार भाइयों ने मां-बेटे को बाल पकड़कर पीटा

जागरण संवाददाता, रुद्रपुर। ट्रांजिट कैंप में बच्चे से सिगरेट मंगवाने का विरोध करना महिला को महंगा पड़ गया। आरोप है कि दुकानदार भाइयों ने महिला और उसके बेटे की बाल पकड़कर पिटाई कर दी। जिससे दोनों चोटिल हो गए। मामले में पुलिस ने प्राथमिकी पंजीकृत कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस के अनुसार, गणेश गार्डर गली नंबर तीन ट्रांजिट कैंप निवासी सोनू देवी पत्नी प्रमोद कुमार ने बताया कि शुक्रवार शाम उसका पुत्र कृष्णा गिरी चाउमीन लेने के लिए दुकान पर गया था। काफी देर होने के बाद भी जब वह नहीं आया तो वह भी दुकान पर पहुंच गई। जहां उसने दुकान स्वामी अमित भगत से पूछा की उसका पुत्र कृष्णा गिरी कहा हैं तो उसने बताया कि वह उसके भाई सुमित भगत के साथ गया हुआ है।

कुछ देर इंतजार करने के बाद जब उसका पुत्र आया तो उसके हाथ में सिगरेट की बहुत सारी डिब्बी थी। यह देख उसने अपने पुत्र को डाटा और फिर अमित भगत व सुमित भगत से कहा कि उन्होंने उसके पुत्र से सामान क्यों मंगवाया। यह सुनते ही दोनों भाई भड़क गए और गालीगलौज करने लगे।