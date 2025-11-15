Uttarakhand Crime: बच्चे से सिगरेट मंगवाने का विरोध करना पड़ा महंगा, दुकानदार भाइयों ने मां-बेटे को बाल पकड़कर पीटा
रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप में एक महिला ने बच्चे से सिगरेट मंगवाने का विरोध किया, जिसके बाद दुकानदार भाइयों ने महिला और उसके बेटे के साथ मारपीट की। महिला का बेटा चाउमीन लेने गया था, लेकिन उसे सिगरेट लाने के लिए कहा गया। विरोध करने पर दुकानदारों ने गाली-गलौज की और मारपीट की। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, रुद्रपुर। ट्रांजिट कैंप में बच्चे से सिगरेट मंगवाने का विरोध करना महिला को महंगा पड़ गया। आरोप है कि दुकानदार भाइयों ने महिला और उसके बेटे की बाल पकड़कर पिटाई कर दी। जिससे दोनों चोटिल हो गए। मामले में पुलिस ने प्राथमिकी पंजीकृत कर जांच शुरू कर दी है।
पुलिस के अनुसार, गणेश गार्डर गली नंबर तीन ट्रांजिट कैंप निवासी सोनू देवी पत्नी प्रमोद कुमार ने बताया कि शुक्रवार शाम उसका पुत्र कृष्णा गिरी चाउमीन लेने के लिए दुकान पर गया था। काफी देर होने के बाद भी जब वह नहीं आया तो वह भी दुकान पर पहुंच गई। जहां उसने दुकान स्वामी अमित भगत से पूछा की उसका पुत्र कृष्णा गिरी कहा हैं तो उसने बताया कि वह उसके भाई सुमित भगत के साथ गया हुआ है।
कुछ देर इंतजार करने के बाद जब उसका पुत्र आया तो उसके हाथ में सिगरेट की बहुत सारी डिब्बी थी। यह देख उसने अपने पुत्र को डाटा और फिर अमित भगत व सुमित भगत से कहा कि उन्होंने उसके पुत्र से सामान क्यों मंगवाया। यह सुनते ही दोनों भाई भड़क गए और गालीगलौज करने लगे।
विरोध करने पर उन्होंने उसे और उसके पुत्र के बाल पकड़कर मारपीट की। उसने पुलिस के 112 पर कॉल करने की कोशिश तो सुमित की पत्नी ने उसके हाथ से मोबाइल फोन छीन लिया। सोनू देवी ने पुलिस से आरोपितों पर कार्रवाई की मांग की है।
थानाध्यक्ष ट्रांजिट कैंप मोहन पांडे ने बताया कि मारपीट करने वाले दोनों आरोपितों पर प्राथमिकी पंजीकृत कर ली है। जांच की जा रही है, इसके बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
यह भी पढ़ें- उत्तराखंड के टिहरी में चोरों के बुरे हाल, चोरी कर ले गए कूड़ा-करकट; पीछे लगी पुलिस
यह भी पढ़ें- विदेशी सरजमीं से पहली बार अपराधी को पकड़ लाई उत्तराखंड पुलिस, लंबीप्लानिंग के बाद दिया कार्रवाई को अंजाम
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।