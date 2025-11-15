Language
    उत्तराखंड के टिहरी में चोरों के बुरे हाल, चोरी कर ले गए कूड़ा-करकट; पीछे लगी पुलिस

    By Rajat Pratap Singh Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 02:27 PM (IST)

    टिहरी जिले के गजा नगर पंचायत में कूड़ा चोरी होने का मामला सामने आया है। अज्ञात चोरों ने कूड़ा संग्रह केंद्र से प्लास्टिक की सिल्लियां और कांच की बोतलें चुरा लीं, जिससे नगर पंचायत को लगभग 50 हजार रुपये का नुकसान हुआ है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और घटना का जल्द खुलासा करने का आश्वासन दिया है।

    Hero Image

    नगर पंचायत गजा में कूड़ा चोरी का मामला, ईओ ने पुलिस को दी तहरीर। सुधि पाठक

    जागरण संवाददाता, नई टिहरी। नगर पंचायत गजा के कूड़ा संग्रह केंद्र में सीसीटीवी कैमरे खराब होने के चलते चारों ने बीते 13 नवंबर की रात्रि को सेंधमारी कर कूड़े से तैयार प्लास्टिक की सिल्लियां और कांच की बोतलें चोरी कर लीं। कूड़ा चोरी की घटना की जानकारी मिलते ही नगर पंचायत गजा के प्रभारी अधिशासी अधिकारी ने पुलिस चौकी गजा में प्राथमिक सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई है।

    प्रभारी अधिशासी अधिकारी नितेश चौहान ने बताया कि कूड़ा डंपिंग स्थल में निर्मित टीन शेड में काम्पेक्टर मशीन से प्लास्टिक की सिल्लियां बनाकर रखी हुई थीं। जहां चोरों ने टीन सेड का ताला तोड़कर प्लास्टिक की 30 सिल्लियां और कांच की बोतलों के 20 कट्टे चोरी कर लिए हैं। जिससे निकाय को लगभग 50 हजार रूपये के राजस्व की हानि हुई है। चोरी की घटना का पता तब चला जब पर्यावरण मित्र दोपहर में सूखा व गीला कूड़ा अलग-अलग करने के लिए कूड़ा संग्रह केंद्र पहुंचे। जिसके बाद पर्यावरण मित्रों ने घटना की जानकारी नगर पंचायत कार्यालय में दी।

    बता दें कि गजा-ऋषिकेश मोटर मार्ग पर नगर पंचायत गजा का कूड़ा एकत्रीकरण स्थल है। जहां पर नजर रखने के लिए सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं। लेकिन बीते एक सप्ताह से केंद्र का सीसीटीवी कैमरा खराब हुआ पड़ा है। जिसके चलते चोरों ने सेंधमारी कर कूड़ा चोरी की घटना को अंजाम दिया है।

    नगर पंचायत अध्यक्ष कुंवर सिंह चौहान, जिला पंचायत सदस्य ताजबीर सिंह खाती, सभासद राजेंद्र सिंह, जसवंत सिंह, रंजना चौहान, जमुना देवी, राजेंद्र सिंह सजवाण, पूरण सिंह चौहान ने पुलिस चौकी इंचार्ज से घटना का तुरंत खुलासा करने की मांग की है। वहीं जिपं सदस्य ताजबीर सिंह खाती ने एसएसपी टिहरी से पुलिस चौकी गजा में सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का आग्रह किया है। ताकि रात्रि के समय चौकसी बरती जा सके।

    नगर पंचायत प्रशासन की ओर से कूड़ा चोरी के संबंध में शिकायती पत्र मिला है। घटना स्थल से साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे हैं। मामले की जांच के बाद मुकदमा दर्ज कर जल्द खुलासा किया जाएगा। - मनीष नेगी, चौकी इंचार्ज, पुलिस चौकी गजा